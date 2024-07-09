Faye詹雯婷新歌洩心聲　談昔對愛情執著：單純相信愛很難得

記者蔡琛儀／台北報導

由吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、林鶴軒等人主演的全新原創影集《塑膠花》，日前公布主題曲〈掠日〉，由Faye詹雯婷作曲及演唱。Faye表示，這首歌的創作靈感來自於劇中的公路愛情，並融入了她大學時期對愛情的相信與執著心情，以經典搖滾曲風呈現。

▲Faye詹雯婷為《塑膠花》創作主題曲〈掠日〉。（圖／亞神提供）

Faye透露，她在創作〈掠日〉時，刻意以經典搖滾樂為底蘊，藉助直率重擊的搖滾音色與節奏，來凸顯女主角「嚴娜娜」不顧一切的輕狂倔強。作詞人余琛懋以「回望」為視角聚焦於人們對於愛情的執念、留戀以及釋懷的情緒輪轉，讓歌詞情境蘊含著時空轉換的時序感。

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她笑說，雖然現在已經過了為愛不顧一切的年少時期，但相信這股衝動還是有部分留在心中。現在回頭看看以前的自己，有時候跌得頭破血流，有時覺得自己很蠢，但她覺得當時那種「很單純的相信愛」其實是很難得的心境，「當然我不是鼓勵大家為愛不顧一切，但是我覺得不去算計，單純的去愛，在愛裡即使遍體麟傷卻又閃閃發亮的日子，就是我心中的『掠日』。」

▲Faye最近儼然已成為OST女王。（圖／亞神提供）

Faye目前已為許多戲劇作品演唱了歌曲，她開心表示：「小時候我也是聽著《武則天》、《包青天》、《阿信》主題曲長大的，當時沒有想到將來我也會為戲劇演唱主題曲，很感謝導演和製作人相信我的聲音，讓我很榮幸地參與這麼多很棒的作品。」