只有孫東杓留下！　未來少年成團3年「宣布解散」

記者張筱涵／綜合報導

韓團未來少年（미래소년，MIRAE）於2021年3月出道，3年來發行過5張迷你專輯，最後一次活動是今年2月推出的日本迷你專輯《RUNNING UP》，沒想到過了5個月，今（9日）發表正式聲明宣布解散，成員孫東杓將繼續留在DSP Media展開個人活動。

▲未來少年解散。（圖／翻攝自X／official_MIRAE）



DSP Media今天發出正式聲明，公司在和未來少年7位成員在謹慎討論許久後，決定團體解散，而儘管團體已經畫下句點，成員孫東杓將會留在公司繼續進行個人活動：「很感謝這段日子給予支持的每個人，請各位繼續支持並溫暖鼓勵未來每位成員的活動。」

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▲未來少年團員手寫信。（圖／翻攝自X／official_MIRAE）



LIEN、埈赫、途炫、Khael、東杓、視營和惟賓也特別寫下手寫信，向3年來給予不變的支持的粉絲表達感謝之意。事實上，未來少年部分成員在出道前都曾參加選秀節目亮相，像是李埈赫、孫東杓曾參加《PRODUCE X 101》，朴視營、李尚旻參加過《Under Nineteen》，日本成員嶋田翔曾作為關西傑尼斯jr.活動。

尤其，孫東杓在《PRODUCE X 101》是主題曲〈X1-MA〉Center，一開始就獲得高度矚目，最後也有以第6名之姿脫穎而出，但隨著節目造假爭議，團體沒能活動就被解散，後續以未來少年成員出道，現也有參與多個網路節目。

▲孫東杓在〈X1-MA〉站Center受到矚目。（圖／翻攝自YouTube／ Mnet TV）

▼未來少年4月推出的日本迷你專輯同名主打曲〈RUNNING UP〉MV。（影片／取自YouTube／MIRAE，如遭刪除請見諒）

