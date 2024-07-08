ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

記者蔡宜芳／綜合報導

35歲男星張捷在2020年和夏如芝結婚，育有3歲女兒「芝麻」，經常會在社群分享育兒心得。他8日透露，因為看到有不少網友在討論「要不要生小孩」，所以便以過來人的身份分享「5件生了才知道的事情」，破解部份迷思。

▲▼生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

▲張捷和夏如芝育有一個3歲女兒。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

張捷在貼文中指出，有了小孩後，父母的時間將大部分被孩子佔據，這與養寵物的心力相比，實際上差距非常大，「不只有餵食清便便，還有更多更多的陪伴。只要不是在睡，就需要你注意他。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其次，張捷認為小孩並沒有想像中那麼花錢，反而最大的開銷會是月子中心，「實際上一定要用的尿布、奶粉，一個月下來也絕對不會破萬。」至於其它的用品，只要沒追求品牌，也都不算貴。

▲▼生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

▲張捷透露最花錢的其實是月子中心。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

第三，張捷認為小孩比大人想像中的更懂事，「一開始以為他們什麼都不懂，但在不知不覺中就會發現他們有自己的個性。」他透露，有一次因為餐點出錯，他和老婆有些情緒，當時，女兒芝麻就默默地安慰他們，讓他覺得很神奇。

另外，張捷表示，因為當上爸爸，才終於能理解父母的偉大；也是因為當了父母，才感受到對孩子特別的愛，「孩子一出生後，就會有一種無法想像的愛（父愛？）感覺可以為了他犧牲自己。」認為這或許就是所謂的「不求回報的愛」。

張捷總結說，雖然有了孩子會佔據大部分的時間，也會花掉不少錢，但只要看到孩子，一切都值得了，「這就是所謂甜蜜的負擔吧！？真心推坑經濟許可的人，趕快去生孩子吧。」

【張捷全文】

看到不少人在分享
「要不要生小孩？」
我來跟大家分享
「5件生了才知道的事情」

1.你會沒有時間！！！
本以為要比養寵物多兩倍的心力
實際上根本差多了
不只有餵食清便便
還有更多更多的陪伴
只要不是在睡，就需要你注意他
那如果在睡了，就是你要做家事的時候嘍

2.小孩沒想像中這麼花錢
最貴的應該就是月子中心了
但實際上一定要用的尿布奶粉
一個月下來也絕對不會破萬
其它的玩具、推車、安全座椅、衣服
只要沒追求品牌，也不算貴～
或是可以跟孩子長大的朋友拿
這樣就更少花費了
（未來才藝的部分可能很燒錢吧）

3.小孩其實都知道～
一開始以為他們什麼都不懂
但在不知不覺中⋯
就會發現他們有自己的個性
雖然還不會講話
但是他們都懂
而且在短短的時間裡
學習的非常快速
有些事情甚至沒有教
他們自己就會了！
像有一次因為餐點出錯了
所以我們有些情緒
芝麻就默默的來安慰我們
這一切真的是太神奇了

4.理解爸媽的偉大
小時候總是各種忤逆父母
現在自己當爸爸了才知道
為什麼他們會說「為了你好」
真的是為了你好啊～
像是前幾天去診所
芝麻手一直摸來摸去
口罩也沒戴好
我們不停地提醒他制止他
也是為了她好啊

5.特別的「愛」
孩子一出生後
也不知道為什麼
就會有一種無法想像的愛（父愛？）
感覺可以為了他犧牲自己
手機裡面滿滿他的照片
三不五時就會拿出來看
看一看還會姨母笑
這感覺真的好特別好特別
覺得自己進入了另一個階段
這就是所謂「不求回報的愛」吧？
畢竟他們也不能回報你什麼

總之，有了孩子真的是非常棒的事
雖然佔據了你大半的時間
也讓你花了不少錢
但只要看到她，一切都值得了
這就是所謂甜蜜的負擔吧！？
真心推坑經濟許可的人
趕快去生孩子吧

P.S有什麼我沒講到的歡迎補充

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！FB直接點名：讓人賭爛 火大原因全說了

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！FB直接點名：讓人賭爛 火大原因全說了

吳慷仁暴走被傳「導火線是邵雨薇」　她本人現身親自回應了！

吳慷仁暴走被傳「導火線是邵雨薇」　她本人現身親自回應了！

楊晨熙產後2個月「解放比基尼」！　火辣身材曲線全看光

楊晨熙產後2個月「解放比基尼」！　火辣身材曲線全看光

高凌風兒寶弟酒駕被逮道歉了！　聲明全文曝光

高凌風兒寶弟酒駕被逮道歉了！　聲明全文曝光

劉德華險滑落高台！妻子慶幸1動作救命　向太嚇到哭

劉德華險滑落高台！妻子慶幸1動作救命　向太嚇到哭

茄子蛋主唱阿斌宣布結婚！　甜曬愛妻依偎照放閃：我愛老婆

茄子蛋主唱阿斌宣布結婚！　甜曬愛妻依偎照放閃：我愛老婆

快訊／高凌風兒寶弟酒駕遭逮！　金友莊發聲：是等代駕非酒駕

快訊／高凌風兒寶弟酒駕遭逮！　金友莊發聲：是等代駕非酒駕

《麻辣鮮師》童老師暑假回台打網球！　45歲最新近況曝光

《麻辣鮮師》童老師暑假回台打網球！　45歲最新近況曝光

認屍大限到今天！　唐治平不敢搬家太遠：怕媽媽找不到

認屍大限到今天！　唐治平不敢搬家太遠：怕媽媽找不到

24歲人氣歌手拋震撼彈「閃婚+生子」　寵溺摸妻子孕肚：很幸福！

24歲人氣歌手拋震撼彈「閃婚+生子」　寵溺摸妻子孕肚：很幸福！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！FB直接點名：讓人賭爛 火大原因全說了

吳慷仁暴走被傳「導火線是邵雨薇」　她本人現身親自回應了！

楊晨熙產後2個月「解放比基尼」！　火辣身材曲線全看光

高凌風兒寶弟酒駕被逮道歉了！　聲明全文曝光

劉德華險滑落高台！妻子慶幸1動作救命　向太嚇到哭

茄子蛋主唱阿斌宣布結婚！　甜曬愛妻依偎照放閃：我愛老婆

快訊／高凌風兒寶弟酒駕遭逮！　金友莊發聲：是等代駕非酒駕

《麻辣鮮師》童老師暑假回台打網球！　45歲最新近況曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張捷, 夏如芝

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 不斷更新／韓星活動7月售票看這裡！　INFINITE聖圭solo開唱下周開搶
  2. 生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑
  3. 邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕
  4. 尼克遊泰國「包包遭小偷割破」　1習慣惹禍嘆：有些人道德底線就很低
  5. 孫儷被誇「天選打工人」！　留言區翻車挨罵：1天賺得比普通人1年都多
  6. 高凌風兒寶弟酒駕被逮道歉了！　聲明全文曝光
  7. 茄子蛋主唱阿斌宣布結婚！　甜曬愛妻依偎照放閃：我愛老婆
  8. 日本teamLab現身新北兒童藝術節！3大科技互動藝術亮相
  9. 快訊／高凌風兒寶弟酒駕遭逮！　金友莊發聲：是等代駕非酒駕
  10. 顧婕直腸癌四期「肝又長了3顆水泡」！　最新病況曝光：蔓延就去動手術

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366