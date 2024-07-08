生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

記者蔡宜芳／綜合報導

35歲男星張捷在2020年和夏如芝結婚，育有3歲女兒「芝麻」，經常會在社群分享育兒心得。他8日透露，因為看到有不少網友在討論「要不要生小孩」，所以便以過來人的身份分享「5件生了才知道的事情」，破解部份迷思。

▲張捷和夏如芝育有一個3歲女兒。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

張捷在貼文中指出，有了小孩後，父母的時間將大部分被孩子佔據，這與養寵物的心力相比，實際上差距非常大，「不只有餵食清便便，還有更多更多的陪伴。只要不是在睡，就需要你注意他。」

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其次，張捷認為小孩並沒有想像中那麼花錢，反而最大的開銷會是月子中心，「實際上一定要用的尿布、奶粉，一個月下來也絕對不會破萬。」至於其它的用品，只要沒追求品牌，也都不算貴。

▲張捷透露最花錢的其實是月子中心。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

第三，張捷認為小孩比大人想像中的更懂事，「一開始以為他們什麼都不懂，但在不知不覺中就會發現他們有自己的個性。」他透露，有一次因為餐點出錯，他和老婆有些情緒，當時，女兒芝麻就默默地安慰他們，讓他覺得很神奇。

另外，張捷表示，因為當上爸爸，才終於能理解父母的偉大；也是因為當了父母，才感受到對孩子特別的愛，「孩子一出生後，就會有一種無法想像的愛（父愛？）感覺可以為了他犧牲自己。」認為這或許就是所謂的「不求回報的愛」。

張捷總結說，雖然有了孩子會佔據大部分的時間，也會花掉不少錢，但只要看到孩子，一切都值得了，「這就是所謂甜蜜的負擔吧！？真心推坑經濟許可的人，趕快去生孩子吧。」

【張捷全文】

看到不少人在分享

「要不要生小孩？」

我來跟大家分享

「5件生了才知道的事情」

1.你會沒有時間！！！

本以為要比養寵物多兩倍的心力

實際上根本差多了

不只有餵食清便便

還有更多更多的陪伴

只要不是在睡，就需要你注意他

那如果在睡了，就是你要做家事的時候嘍

2.小孩沒想像中這麼花錢

最貴的應該就是月子中心了

但實際上一定要用的尿布奶粉

一個月下來也絕對不會破萬

其它的玩具、推車、安全座椅、衣服

只要沒追求品牌，也不算貴～

或是可以跟孩子長大的朋友拿

這樣就更少花費了

（未來才藝的部分可能很燒錢吧）

3.小孩其實都知道～

一開始以為他們什麼都不懂

但在不知不覺中⋯

就會發現他們有自己的個性

雖然還不會講話

但是他們都懂

而且在短短的時間裡

學習的非常快速

有些事情甚至沒有教

他們自己就會了！

像有一次因為餐點出錯了

所以我們有些情緒

芝麻就默默的來安慰我們

這一切真的是太神奇了

4.理解爸媽的偉大

小時候總是各種忤逆父母

現在自己當爸爸了才知道

為什麼他們會說「為了你好」

真的是為了你好啊～

像是前幾天去診所

芝麻手一直摸來摸去

口罩也沒戴好

我們不停地提醒他制止他

也是為了她好啊

5.特別的「愛」

孩子一出生後

也不知道為什麼

就會有一種無法想像的愛（父愛？）

感覺可以為了他犧牲自己

手機裡面滿滿他的照片

三不五時就會拿出來看

看一看還會姨母笑

這感覺真的好特別好特別

覺得自己進入了另一個階段

這就是所謂「不求回報的愛」吧？

畢竟他們也不能回報你什麼

總之，有了孩子真的是非常棒的事

雖然佔據了你大半的時間

也讓你花了不少錢

但只要看到她，一切都值得了

這就是所謂甜蜜的負擔吧！？

真心推坑經濟許可的人

趕快去生孩子吧

P.S有什麼我沒講到的歡迎補充