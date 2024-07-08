生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

記者蔡宜芳／綜合報導
35歲男星張捷在2020年和夏如芝結婚，育有3歲女兒「芝麻」，經常會在社群分享育兒心得。他8日透露，因為看到有不少網友在討論「要不要生小孩」，所以便以過來人的身份分享「5件生了才知道的事情」，破解部份迷思。
▲張捷和夏如芝育有一個3歲女兒。（圖／翻攝自Facebook／張捷）
張捷在貼文中指出，有了小孩後，父母的時間將大部分被孩子佔據，這與養寵物的心力相比，實際上差距非常大，「不只有餵食清便便，還有更多更多的陪伴。只要不是在睡，就需要你注意他。」
其次，張捷認為小孩並沒有想像中那麼花錢，反而最大的開銷會是月子中心，「實際上一定要用的尿布、奶粉，一個月下來也絕對不會破萬。」至於其它的用品，只要沒追求品牌，也都不算貴。
▲張捷透露最花錢的其實是月子中心。（圖／翻攝自Facebook／張捷）
第三，張捷認為小孩比大人想像中的更懂事，「一開始以為他們什麼都不懂，但在不知不覺中就會發現他們有自己的個性。」他透露，有一次因為餐點出錯，他和老婆有些情緒，當時，女兒芝麻就默默地安慰他們，讓他覺得很神奇。
另外，張捷表示，因為當上爸爸，才終於能理解父母的偉大；也是因為當了父母，才感受到對孩子特別的愛，「孩子一出生後，就會有一種無法想像的愛（父愛？）感覺可以為了他犧牲自己。」認為這或許就是所謂的「不求回報的愛」。
張捷總結說，雖然有了孩子會佔據大部分的時間，也會花掉不少錢，但只要看到孩子，一切都值得了，「這就是所謂甜蜜的負擔吧！？真心推坑經濟許可的人，趕快去生孩子吧。」
【張捷全文】
看到不少人在分享
「要不要生小孩？」
我來跟大家分享
「5件生了才知道的事情」
1.你會沒有時間！！！
本以為要比養寵物多兩倍的心力
實際上根本差多了
不只有餵食清便便
還有更多更多的陪伴
只要不是在睡，就需要你注意他
那如果在睡了，就是你要做家事的時候嘍
2.小孩沒想像中這麼花錢
最貴的應該就是月子中心了
但實際上一定要用的尿布奶粉
一個月下來也絕對不會破萬
其它的玩具、推車、安全座椅、衣服
只要沒追求品牌，也不算貴～
或是可以跟孩子長大的朋友拿
這樣就更少花費了
（未來才藝的部分可能很燒錢吧）
3.小孩其實都知道～
一開始以為他們什麼都不懂
但在不知不覺中⋯
就會發現他們有自己的個性
雖然還不會講話
但是他們都懂
而且在短短的時間裡
學習的非常快速
有些事情甚至沒有教
他們自己就會了！
像有一次因為餐點出錯了
所以我們有些情緒
芝麻就默默的來安慰我們
這一切真的是太神奇了
4.理解爸媽的偉大
小時候總是各種忤逆父母
現在自己當爸爸了才知道
為什麼他們會說「為了你好」
真的是為了你好啊～
像是前幾天去診所
芝麻手一直摸來摸去
口罩也沒戴好
我們不停地提醒他制止他
也是為了她好啊
5.特別的「愛」
孩子一出生後
也不知道為什麼
就會有一種無法想像的愛（父愛？）
感覺可以為了他犧牲自己
手機裡面滿滿他的照片
三不五時就會拿出來看
看一看還會姨母笑
這感覺真的好特別好特別
覺得自己進入了另一個階段
這就是所謂「不求回報的愛」吧？
畢竟他們也不能回報你什麼
總之，有了孩子真的是非常棒的事
雖然佔據了你大半的時間
也讓你花了不少錢
但只要看到她，一切都值得了
這就是所謂甜蜜的負擔吧！？
真心推坑經濟許可的人
趕快去生孩子吧
P.S有什麼我沒講到的歡迎補充
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