ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃韻玲、陳建騏領軍開唱！　加拿大現場塞爆3.6萬歌迷

▲▼ 愛之日常音樂節由黃韻玲、郭蘅祈、陳建騏發起。（圖／愛之日常音樂節提供）

▲ 愛之日常音樂節由黃韻玲、郭蘅祈、陳建騏發起。（圖／愛之日常音樂節提供）

記者翁子涵／台北報導

由華語樂壇重量級音樂人郭蘅祈（郭子）、黃韻玲、陳建騏發起、主導的「愛之日常音樂節」，首度飛向國際，日前受加拿大「Pride Toronto」認證邀請，遠征多倫多演出展開連續六小時接力獻唱，演出當天盛況空前，共擠進約3萬6千名觀眾，西岸的溫哥華主辦方也前來觀摩，並擬發出邀請，而第六屆「愛之日常音樂節」也宣布今年11月16日也將二度在台中文心森林公園盛大舉辦。

▲▼ 愛之日常音樂節移師加拿大開唱。（圖／愛之日常音樂節提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 愛之日常音樂節移師加拿大開唱。（圖／愛之日常音樂節提供）

▲▼ 愛之日常音樂節由黃韻玲、郭蘅祈、陳建騏主辦。（圖／愛之日常音樂節提供）

而與會歌手一字排開都是金曲級別，有愛之日常五屆全勤生金曲獎評審團大獎致敬表演人萬芳、「金曲34」歌王Hush、最佳新人洪佩瑜、金曲獎最佳演唱組合「脆樂團」、入圍金曲最佳演唱組合的「恐龍的皮」，以及黃韻玲與愛子沈裕紘（Arthur）組成的「阿玲娘」和郭蘅祈、黃韻玲、陳建騏三巨頭的期間限定組合「霜淇淋」。

也有Hush和洪佩瑜的粉絲，遠從洛杉磯和德州跋山涉水而來，Hush舞台上收到自己黑膠，當場簽名，而更令人驚豔的是，當「脆樂團」演唱《相愛就是說了100次對不起》時粉絲有習慣性在句尾接話喊出答案。原本他們不預期來到海外，粉絲會知道這個「傳統」，沒想到演出當下，唱到關鍵句時，台下立馬大聲接話，讓「脆樂團」至今感動難忘，直呼：「太夢幻了！」

郭蘅祈表示這次率團前往多倫多演出的體驗太過難忘，更驕傲的是，可以將屬於台灣的華語流行音樂當代最高水平作品引流至國際，用音樂倡議多元平權，為LGBTQ族群真誠服務，但也苦笑為了加國之行，已經預先燒乾「愛之日常第六屆」的預算，必先動用到自己的「養老基金」來補，但表示一切都是值得的。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

民眾搭竹筏落水抓樹幹求生　泰國大象勇闖暴漲河流救援

推薦閱讀

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

Jennie承認室內抽菸！　經紀公司發聲「已親自向在場工作人員道歉」

Jennie承認室內抽菸！　經紀公司發聲「已親自向在場工作人員道歉」

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」！　引韓網撻伐遭檢舉

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」！　引韓網撻伐遭檢舉

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

江坤俊節目嘉賓「開第一槍宣布抵制」！　力挺鄭凱云：他主持就不出席

江坤俊節目嘉賓「開第一槍宣布抵制」！　力挺鄭凱云：他主持就不出席

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

李善均死後案情新進展！「2警4記者全被抓了」　首位洩密者身分曝光

李善均死後案情新進展！「2警4記者全被抓了」　首位洩密者身分曝光

69歲周潤發「大腿內側冒出2顆大肉球」！　網一看嚇壞：手臂上盡是包

69歲周潤發「大腿內側冒出2顆大肉球」！　網一看嚇壞：手臂上盡是包

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

蘇打綠馨儀驚傳婚姻破裂！　遭爆錄音師老公背叛…姐弟戀閃婚6年

蘇打綠馨儀驚傳婚姻破裂！　遭爆錄音師老公背叛…姐弟戀閃婚6年

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

Jennie承認室內抽菸！　經紀公司發聲「已親自向在場工作人員道歉」

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」！　引韓網撻伐遭檢舉

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

江坤俊節目嘉賓「開第一槍宣布抵制」！　力挺鄭凱云：他主持就不出席

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

李善均死後案情新進展！「2警4記者全被抓了」　首位洩密者身分曝光

69歲周潤發「大腿內側冒出2顆大肉球」！　網一看嚇壞：手臂上盡是包

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

愛之日常音樂節

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 熱狗自曝「怒甩無聲麥克風」影片　認性格變了：現在看有點難為情
  2. 舞陽為這個食物槓上阿根廷　妙雅批台灣水餃太無聊
  3. 王陽明嘆「以前的我很糟糕」　回歸《角頭》曝Michael：是有感情的人
  4. 演活朴敏英「超渣前夫」！　李伊庚宣佈來台會粉絲
  5. 黃宣驚喊：我是平替版北野武！　大元辣翻全場⋯回家被鼓鼓說教
  6. 視網膜停更1年「坐回主播台」！　照片掀網激動：要回歸了嗎
  7. 黃韻玲、陳建騏領軍開唱！　加拿大現場塞爆3.6萬歌迷
  8. 《華燈初上》光小姐驚喜合體！　「7人大同框」燦笑畫面流出
  9. 台灣團隊祈福霞海城隍廟！帶平安符前進「巴黎文化奧運」
  10. 林襄日本簽書會簽到晚上10點　對日媒終於坦承這私密習慣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366