黃韻玲、陳建騏領軍開唱！　加拿大現場塞爆3.6萬歌迷

▲ 愛之日常音樂節由黃韻玲、郭蘅祈、陳建騏發起。（圖／愛之日常音樂節提供）



記者翁子涵／台北報導

由華語樂壇重量級音樂人郭蘅祈（郭子）、黃韻玲、陳建騏發起、主導的「愛之日常音樂節」，首度飛向國際，日前受加拿大「Pride Toronto」認證邀請，遠征多倫多演出展開連續六小時接力獻唱，演出當天盛況空前，共擠進約3萬6千名觀眾，西岸的溫哥華主辦方也前來觀摩，並擬發出邀請，而第六屆「愛之日常音樂節」也宣布今年11月16日也將二度在台中文心森林公園盛大舉辦。

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▲▼ 愛之日常音樂節移師加拿大開唱。（圖／愛之日常音樂節提供）



而與會歌手一字排開都是金曲級別，有愛之日常五屆全勤生金曲獎評審團大獎致敬表演人萬芳、「金曲34」歌王Hush、最佳新人洪佩瑜、金曲獎最佳演唱組合「脆樂團」、入圍金曲最佳演唱組合的「恐龍的皮」，以及黃韻玲與愛子沈裕紘（Arthur）組成的「阿玲娘」和郭蘅祈、黃韻玲、陳建騏三巨頭的期間限定組合「霜淇淋」。

也有Hush和洪佩瑜的粉絲，遠從洛杉磯和德州跋山涉水而來，Hush舞台上收到自己黑膠，當場簽名，而更令人驚豔的是，當「脆樂團」演唱《相愛就是說了100次對不起》時粉絲有習慣性在句尾接話喊出答案。原本他們不預期來到海外，粉絲會知道這個「傳統」，沒想到演出當下，唱到關鍵句時，台下立馬大聲接話，讓「脆樂團」至今感動難忘，直呼：「太夢幻了！」

郭蘅祈表示這次率團前往多倫多演出的體驗太過難忘，更驕傲的是，可以將屬於台灣的華語流行音樂當代最高水平作品引流至國際，用音樂倡議多元平權，為LGBTQ族群真誠服務，但也苦笑為了加國之行，已經預先燒乾「愛之日常第六屆」的預算，必先動用到自己的「養老基金」來補，但表示一切都是值得的。

