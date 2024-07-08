歌迷荷包注意！DKB預告8月來台會粉絲　Novelbright接力訪台開唱

記者吳睿慈／台北報導

日、韓星輪流下半年接棒訪台！南韓男團DKB宣布即將在台北舉辦首次世界巡演《2024 DKB WORLD TOUR DARK STRANGE》，預計將於8月25日盛大登場，還有大阪5人搖滾樂團Novelbright即將於9月14日首度來台開唱，他們特別欽點台北為海外巡演首站，並加碼VIP升級福利，讓粉絲能夠近距離與團員合照互動。

▲DKB喊話台灣粉絲不見不散。（圖／Fu Entertainment、Brave Entertainment提供）



DKB將會在7月中旬，帶著最新迷你專輯正式回歸，這次連新MV都拍攝完成，承諾帶給粉絲全新感受，同時喊話：「準備好要接收我們帶來的全新又炙熱的演出嗎？！一定會再次讓BB（官方粉絲名稱）陷入DKB風潮。」此次台灣站巡演，他們預計在8月25日於CLAPPER STUDIO會粉絲，不忘向台灣歌迷喊話「台北見，不見不散。」

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▲Novelbright首度來台開唱。（圖／B`in Live Entertainment提供）



Novelbright在2024年推出全新專輯《CIRCUS》後，同步展開同名新巡迴，雖然在6月底奈良公演前，主唱竹中雄大暖身時導致舊傷復發，造成肋骨骨折，連呼吸都會痛，但為了不讓已經到場的歌迷失望，樂團本來還想在取消當天演唱會前，上台為久候的觀眾演唱一首歌作為道歉，最終被歌迷以養傷要緊為由勸退。

台北站巡演9月14日是他們踏出日本海外巡演首場，同時也是Novelbright第一次來台演出，究竟會帶來什麼樣精彩的內容，演唱會門票與限量VIP升級加購將於14號中午12點於KKTIX售票系統同步開賣。