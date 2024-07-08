蕭亞軒爆復出卡關！認了「要去動手術」：我是Superwoman

▲蕭亞軒突在社群上發文，透露自己無法復出的真正原因。（圖／翻攝自蕭亞軒臉書）

圖文／CTWANT

蕭亞軒今（8）日突然在社群上發文，透露自己無法復出的真正原因，她寫道：「1個人，1年半要動4次的手術這是什麼樣的生活 只有我自己知道，這即將到來的第4次，鋼釘拔出來、再灌入骨漿縫合恢復後再重新開始復健，會不會再有第5次？我不知道。」

曾在兩年前的金曲獎上驚喜現身，當時蕭亞軒喊話：「Elva is back」，表示自己準備好回歸歌壇。去年大動作簽約新東家華納唱片後，還推出單曲〈愛沒有錯〉，卻意外爆出因為拍攝新歌MV造成還在復健的雙腿嚴重損傷， 之後又進醫院緊急動手術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時在北京記者會上，蕭亞軒提到會陸續帶來新單曲，演唱會預計2024下半年從大陸展開，最後回到台北小巨蛋。

今蕭亞軒發文表示，在這1年的時間自己已經動了3次手術，「一個人，一年半要動四次的手術，這是什麼樣的生活，只有自己知道」，也透露手術不只要拔除鋼釘，還要灌入骨漿，但她自己並不害怕，「因為我仍期待我站在台上的那天，我是Superwoman」。

延伸閱讀

▸ 江坤俊「性騷鄭凱云」爆罪證確鑿！傳親筆寫道歉信「交換條件」 4年內幕全曝

▸ 公司規定著正裝…女員工穿瑜珈褲上班勸不聽 少年董放大絕「結局神展開」

▸ 小學生答錯「這題目」被扣4分 驚動醫生「聯名上書」：把分數還給他