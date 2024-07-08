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告五人花蓮開唱「擠爆東大門廣場」！　犬青感動：從白天唱到變壓軸

記者孟育民／台北報導

「2024花蓮夏戀嘉年華」演唱會持續加溫，從開唱以來每天吸引超過2萬名遊客湧入花蓮市區，東大門廣場周邊被粉絲擠爆。天團告五人才從金曲獎奪下「年度歌曲」大獎後，第一個大型公開行程就獻給「花蓮夏戀」，主唱雲安表示，告五人從出道前開始參加夏戀，一開始唱的時段是白天太陽最大的正中午，然後越唱越晚，到今年已經是最後一組登台唱壓軸，「這真的就是非常的勵志」，台下響起掌聲。

▲▼告五人2024花蓮夏戀嘉年華。（圖／三立提供）

▲告五人壓軸現身「2024花蓮夏戀嘉年華」。（圖／三立提供）

鼓手哲謙說，「從2019年來到花蓮舞台，謝謝歌迷陪伴，一起走到同一個時空、同一個地方，相約每年要在花蓮跟大家見面」，主唱犬青把《好不容易》獻給花蓮，希望地震影響快過去，最後在萬顆手機燈海閃爍下，演出招牌歌《披星戴月的想你》，氣氛溫馨感人。

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▲▼告五人。（圖／三立提供）

▲現場人朝爆多。（圖／三立提供）

睽違已久情歌天后丁噹在疫情解封後首度回到花蓮夏戀舞台，滿滿的誠意，帶舞群勁歌熱舞開場，一口氣《都是月老惹的禍》、《姐姐 》、《派對動物》組曲炒熱氣氛，《猜不透》、《我愛他》等經典情歌連發，現場成全民K歌大合唱，也特別安排向偶像李玟致敬橋段，挑選了李玟在奧斯卡典禮上唱的《月光愛人》，伴隨著花蓮璀璨星空，帶大家一起懷念永遠華人巨星。

▲▼告五人。（圖／三立提供）

▲丁噹一連多首金曲嗨翻。（圖／三立提供）

丁噹難得回花蓮，會趁這個機會特地多待幾天旅遊，俏皮地提醒粉絲「如果這幾天在花蓮某處捕獲野生丁噹，記得找我拍照啊！」最後丁噹邀請花蓮女中20位同學一同演唱《致遠道而來的我們》掀起高潮，祝福正值畢業季的年輕同學們「都能找到心靈契合的閨蜜伴侶」。

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告五人, 2024花蓮夏戀嘉年華

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