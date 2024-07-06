部落K歌女王葉璦菱挺花蓮　溫嵐橘色比基尼曝光

記者葉文正／台北報導

不受地震影響，暑假規模最大音樂節「花蓮夏戀嘉年華」7月3日照原定計畫開幕，為吸引多年輕人參與，打造多元音樂祭風格；首發邀請金曲、金音獎等級的麋先生、理想混蛋、宇宙人、芒果醬、康士坦的變化球等樂團打頭陣，10組人氣夯團連兩日接力嗨翻東大門廣場，果然吸引將近4萬名「聽團仔」湧入花蓮，網路留言更是被獨立樂團的精采演出大洗版，市區難得出現四月以來久違的觀光人潮。

▲溫嵐穿橘色比基尼。（圖／三立提供）

夏戀演唱會邁入第三天高潮「原民之夜」，除邀請花蓮王子婁峻碩帶領WOLF(S)五堅情回鄉壓軸外，今年特別請到「部落K歌女王」葉璦菱演出，聽說有部落包遊覽車來朝聖，女王果然不負眾望，一開場即以《漂亮一下》帶動現場歡樂氣氛，接著再以帶有磁性的嗓音，深情唱出《殘缺的溫柔》、《就這樣約定》等懷念金曲，全場如癡如醉。

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▲葉璦菱(中)與原住民朋友一起嗨唱。（圖／三立提供）

葉璦菱最後找來太魯閣族美女跟勇士，一起唱跳「原住民國歌」《我心已打烊》，舞蹈動作也改編成花蓮原住民Q版的《我心魚打羊》，現場大批粉絲跟著歌詞一下比「魚」一下又比「羊」，動作熟練還陷入忘我大合唱，氣氛嗨到爆，葉璦菱笑說「知道在部落無論婚喪喜慶都唱這首歌，希望《我心已打烊》能陪你們度過人生每個重要時刻，還聽說部落裡的投幣式KTV都是我的歌，我很想找機會去體驗歡唱一下!」

已經10 年以上沒到花蓮演出的原民天后温嵐，一襲改良傳統原民服裝，搭配橘紅比基尼，露出性感小蠻腰及鉛筆長腿，展現火辣身材，回到熟悉的夏戀舞台，《女力》、《傻瓜》、《夏天的風》等經典連發，迎合最近花蓮的溫度大唱《熱浪》，在體感溫度40度的戶外演出，温嵐直接拿冰涼的礦泉水，從頭淋下上演「濕身秀」，最後牽著阿美族小朋友的手合唱《同手同腳》，現場亮起了一片手機燈海，氣氛相當感人。

温嵐感性地說「花蓮雖短期受到地震的影響，但我們大家一起手牽手走向前，我們的心是溫熱在一起的，祝福花蓮早日回到以往的美麗」。演出完之後，温嵐惦記著花蓮有許多原住民風味餐及伴手禮，直奔打包在車上大快朵頤，以實際的行動力挺花蓮在地消費。

已經舉辦17年的「花蓮夏戀嘉年華」為暑假全國第一檔免費大型演唱會，今年三天演出下來，平均在東大門廣場及東大門夜市及周邊，每晚皆能帶來2萬以上的人潮，花蓮市區飯店及民宿住宿率回升到五成左右，對於花蓮暑假觀光人潮拉抬幫助很大，縣府今年特地7月8日加演「相信花蓮依舊美好之夜」，預告接下來陸續有告五人、周湯豪、玖壹壹、丁噹、OZONE、八三夭、GX鼓鼓+廷廷、U:NUS等巨星接力演出，民眾不要錯過，也可以鎖定MTV、洄瀾電視全程直播。