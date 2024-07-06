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183CLUB黃玉榮揭台灣男團辛酸！　轉戰本土劇竟「跳舞吃鱉」

記者黃庠棻／台北報導

江祖平在10日即將開播的三立最新八點台劇《願望》中，飾演貴婦孫麗紅，年輕時為了得到黃少祺不擇手段，但結婚幾十年來卻總懷疑老公還心繫初戀，使得夫妻關係漸行漸遠，讓她忍不住去夜店喝悶酒，美豔的姿色引來牛郎搭訕，一抬頭才發現對方是高中學長黃玉榮。

▲《願望》江祖平、黃玉榮、黃少祺。（圖／三立提供）

▲江祖平、黃少祺在《願望》飾演夫妻。（圖／三立提供）

《願望》在開播前就因為超狂卡司掀起關注，近日又公開拍攝過程的花絮，江祖平巧遇高中學長黃玉榮，男方為了博取歡心用盡全力，女方索性把眼前的男人當作老公黃少祺嗨到天亮。平時個性直率的江祖平透露，自己其實很少去夜店，至於被搭訕的經驗，笑稱得看當下自己是不是單身，不是單身當然客氣拒絕，如果當時是單身的話，「會先問對方是否單身？再考慮顏質，畢竟我真的是外貌協會，不信看我族譜！」

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▲《願望》江祖平、黃玉榮、黃少祺。（圖／三立提供）

▲江祖平、黃玉榮在《願望》有逗趣對手戲。（圖／三立提供）

不僅如此，江祖平和黃玉榮在拍攝夜店戲碼時，還上演了貼身交際舞，原以為男團183CLUB出身的黃玉榮在舞蹈方面沒問題，到了實際拍攝時卻出了問題，反而是江祖平一直默念1234給他聽。有了江祖平的幫助，黃玉榮雖然腳步跟著走，卻沒抓住女方的手，就把她拋出去，讓江祖平忍不住大笑，最終還是NG結尾。

▲《願望》江祖平、黃玉榮、黃少祺。（圖／三立提供）

▲江祖平、黃玉榮大跳交際舞。（圖／三立提供）

對此，黃玉榮不好意思地表示「練的時間真是不夠，因為差一點就差很多，以前在男團一首歌舞蹈至少跳兩三百遍。」意外透露台灣男團的辛苦。而被問到黃玉榮的舞蹈功力，江祖平則笑說「我不好給同事評分！」拍攝現場氣氛十分愉快。

▲43歲黃玉榮「嚴格168斷食」瘦回高中體重。（圖／翻攝自臉書／黃玉榮）

▲黃玉榮是男團出身。（圖／翻攝自臉書／黃玉榮）

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黃玉榮, 江祖平, 願望

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