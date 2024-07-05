(G)I-DLE雨琦突發文「我不要了」：不跟爛人爛事糾纏！　網憂續約卡關

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣(G)I-DLE出道6年以來締造了無數佳績，團裡還有來自台灣的成員舒華，因此在台灣也擁有大批死忠粉絲。近日她們即將帶著新專輯回歸，不料日前卻被眼尖網友發現公司CUBE悄悄註冊了(G)I-DLE的商標，引發廣大網友猜測(G)I-DLE可能不願與公司續約，怎料，成員雨琦5日於Instagram意味深長的發文，再度掀起討論。

▲雨琦突發負面文引發擔憂。（圖／翻攝自雨琦Instagram）

雨琦5日在Instagram限時動態上，一連上傳了兩張日本動漫哆啦A夢圖片，分別寫著「一個超厲害的心態，我不要了」、「不能在爛人爛事上糾纏」，動態一發出後，立刻衝上了微博熱搜，由於平樂觀開朗的她，幾乎未曾公開吐露負面心情，因此引發了廣大粉絲的擔憂，開始也有人指出她前陣子發行SOLO專輯，在南韓沒有上任何電視節目、廣播宣傳，批評公司虧待她，懷疑她發的動態與公司有關。

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▲雨琦限時動態。（圖／翻攝自雨琦Instagram）

微博上引起熱烈討論，網友紛紛心疼回覆「這麼體面的一個人，第一次這麼直白，是真的忍無可忍了」、「公司一直對她進行打壓」、「雨琦平時報喜不報憂的，氣成這樣，肯定又被方塊（指CUBE）特別對待了吧」、「珍愛生命遠離CUBE」，不過也有部分人跳出來緩頰，認為她只是單純抒發心情，不一定跟公司有關，不需要多加揣測。