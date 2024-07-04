爆「從小被痛打」！孫安佐不認狄鶯溺愛：我媽超恐怖

▲孫安佐登上陳沂SWAG直播。（圖／翻攝自SWAG）

圖文／CTWANT

孫安佐3日登上陳沂SWAG直播，對於外界認為他是被媽媽狄鶯溺愛長大的小孩，孫安佐反駁酸民，透露媽媽小時候對他管教相當嚴格，「我就很好奇，你們有住過我家嗎？你們沒住過怎會知道，那你們在說什麼東西？如果我是壞小孩，全台北市早就完蛋了」。

在槍砲罪交保後首度公開現身，孫安佐大方談論和父母孫鵬、狄鶯的親子關係，就像是「無線電沒有對到頻率」，他也很愛父母但最後溝通不良，同時透露爸媽都會打罵教育，「尤其我媽超恐怖，我超怕我媽」、「我媽是我可能考試考不好就會爆扁我的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫安佐上陳沂直播，兩人上演拳擊肉搏戰。（圖／翻攝自SWAG）

孫鵬晚間也上線觀看兒子在SWAG直播，先前孫安佐一度因不爽爸爸讓他喝符水，在直播中公開砲轟爸爸孫鵬，讓父子關係一度降到冰點，當晚直播他卻突然改口稱：「我後來發現不是我爸，是誰？我說了也沒好處只會鬧出更多紛爭，好像我想要吵架。」他直言其實可接受喝符水，但要先告知而如今父子關係也已回復。

他也否認狄鶯溺愛什麼都買，無奈地說：「她認為我可以有的就會塞給我，我根本不想要，像是3、4萬LV外套，但我想要3、4千玩具，她就說不能買浪費錢。」

孫安佐說自己8月會先去當拳擊裁判，10月則是打一場MMA，至於先前一起遭逮的經紀人朱翊銘，他坦承自己錯估對方能力，目前兩人已無合作關係。

《CTWANT時報周刊》提醒您：尊重身體自主權，請撥打113、110。

若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀

▸ 江坤俊7代言「年收上千萬」 偷吃護理師毀形象…廠商反應曝光

▸ 他花40萬娶小14歲超兇寮國妹 嫩妻點頭嫁人真相「超現實」：想吹一下

▸ 江坤俊外遇早在院內傳開！ 知情人士：小三態度囂張「愛擺正宮姿態」