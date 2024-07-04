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唐玲抗癌成功重生現身！聞「汪建民罹肺腺癌第四期」心疼：祝福他

記者黃庠棻／台北報導

藝人唐玲在與癌症病魔對抗5年後，近日開心宣佈抗癌成功，今（4）日穿著一套小洋裝亮麗現身，語氣堅定地說道「我現在就是普通人，沒有重大傷病卡了」，主持人陳子強也大讚「現在是全新的唐玲，是重生的唐玲」，現場氣氛相當感人。

▲▼唐玲生命的奇蹟再出發記者會-唐玲。（圖／記者周宸亘攝）

▲唐玲抗癌成功現身。（圖／記者周宸亘攝）

唐玲坦言自己在2019年被診斷出胃癌時，心情相當低落，選擇獨自一人躲起來治療，一直到胃癌第四期時，她決定轉換面對病況的態度，大方公開自己的狀況，直呼「決定把自己的醜事公開，分享負面的東西，因為吞不下去了」，沒想到就是這個轉念，讓她重獲新生。

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▲▼唐玲生命的奇蹟再出發記者會-唐玲。（圖／記者周宸亘攝）

▲唐玲抗癌成功現身。（圖／記者周宸亘攝）

而談到近期傳出罹患肺腺癌第四期的汪建民，唐玲也坦言有得知此事，面露心疼表情說道「現在罹癌機率太高了」，認為罹癌跟個性、基因有很大的關係，直呼「我們都是演藝圈的弟兄姊妹，祝福他」，也透露若對方需要幫助，會毫不吝嗇地伸出援手。

▲▼唐玲生命的奇蹟再出發記者會-唐玲。（圖／記者周宸亘攝）

▲唐玲祝福汪建民。（圖／記者周宸亘攝）

只不過，唐玲抗癌5年仍不時會受到網友質疑她「假罹癌」，被問及此事她忍不住嘆了一口氣，表示由於自己外型保持相當良好，看起來氣色紅潤，總會被誤會「沒有生病」。對此，她特地公開診斷書寫著「四期胃惡性腫瘤」，證實自己罹癌的真實性。

▲唐玲診斷書。（圖／記者黃庠棻攝）

▲唐玲曬出診斷書。（圖／記者黃庠棻攝）

最後，唐玲透露自己雖宣布抗癌成功，但目標是將癌細胞清零，未來仍要面對漫漫長路，所幸成為芮森診所的抗癌大使，醫生有幫她量身打造一個治療的計畫，以利她後續身體的照護。

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唐玲, 汪建民

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