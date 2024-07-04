劉雨柔消失1個多月發聲！　「原本以為很堅定的感情」認看太重

記者陳芊秀／綜合報導

女星劉雨柔去年（2023）認愛T1球星胡凱翔，姐弟戀相差4歲，且時常在社群平台放閃。她4日凌晨突然發文「那些原本以為很堅定的感情，在現在看來，就是看太重了」，引發粉絲關心。

▲劉雨柔凌晨發文。（圖／翻攝自臉書）

劉雨柔消失社群1個多月，寫下「有些情誼，令人失望；有些決策，令人心寒；有些壓力，令人窒息」。她表示對於某些決定，仍不覺得後悔，再來一次還是會這樣選擇，並說到「未知的挑戰」、「害怕的轉變」、「原本以為很堅定的感情」，現在看來就是看太重了，「輕輕放下、悠悠面對，其實好像也沒這麼難」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於劉雨柔沒有提及放下什麼，文末Hashtag「義氣不會相挺」、「往往養成得寸進尺」。她作風向來敢言直率，去年認球星男友，多次發文提及球團內部問題，更在Threads爆料， 似乎男友被內部人士威脅「如果不分手，就不准打球」，她一氣之下發文：「會講出這種話的人，智商確實蠻堪憂的，你把職業當家家酒啊？深宮怨婦！」

【劉雨柔發文】

Hi～

消失在熟悉的社群，一段時間

有些情誼，令人失望

有些決策，令人心寒

有些壓力，令人窒息

但有些決定，仍然不覺得後悔

如果再給我一次重來的機會

我一樣會這麼選擇、這麼堅持

那些未知的挑戰

那些害怕的轉變

那些原本以為很堅定的感情

在現在看來，就是看太重了????

輕輕放下、悠悠面對

其實好像也沒這麼難

#還是淺色適合我 #小橘子頭 #初見

#義氣不會相挺 #往往養成得寸進尺

#小橘子看起來年輕多了 #定期進廠保養