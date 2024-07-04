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「老公副駕能給女同事坐？」掀戰　網點出1隱藏危機：超容易出事

記者田暐瑋／綜合報導

已婚名醫江坤俊被爆接送護理師回家並同住一夜，重挫愛家好男人形象，即便正宮力挺仍無法止住輿論。網紅律師李怡貞PO文討論「老公的副駕能不能給女同事坐？」的議題，引發熱議，她直言曾遇過老公的白目女同事坐上副駕還裝沒事，「邊界感很重要！」底下也有許多女網友表示無法接受：「小空間單獨男女，不是好現象。」

李怡貞因江坤俊事件有感，討論「老公的副駕能不能給女同事坐？」議題，她表示自己完全無法接受，也很少搭別人的便車，即使有搭乘，若對方是異性，也一定會選擇坐在後座，只有在面對異性長輩時，她才會坐在前座，以免讓長輩覺得自己像司機，但也會事先請長輩告知其太太。

外送稿用　 ▲▼江坤俊醫師 。（圖／翻攝自FACEBOOK／江坤俊醫師 ）

▲江坤俊鬧桃色風波。（圖／翻攝自FACEBOOK／江坤俊醫師 ）

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李怡貞認為，搭便車就像是把對方當作司機，也就不用假裝客氣而坐在副駕駛座，她曾遇到老公的白目女同事坐在她家新買進口車的副駕駛座，並且假裝沒事，「當然我發火以後就不敢了，但還繼續裝沒事。」強調邊界感非常重要，「副駕是正宮專屬座位，有基本常識的都知道。」這也是她無法接受女同事坐在老公副駕駛座的原因。

▲李怡貞討論副駕問題。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

▲李怡貞討論副駕問題。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

底下一票女網友紛紛表示贊同，「如果遇到大男人老公，一定會說怎麼這麼不明理，不過就是同事」、「坐副駕駛座…通常是準備要摸大腿的」、「完全不能接受，不管是副座還是後座，小空間單獨男女，不是好現象」、「為什麼要載女同事？？結婚後就要有結婚後的樣子，避嫌很重要」、「那老婆的副駕可不可以載男生」。

▲李怡貞討論副駕問題。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

▲李怡貞討論副駕問題。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

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