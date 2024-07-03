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鄭人碩親回與小薰感情現況！　低調放閃：我想和你在一起

記者蕭采薇／台北報導

由林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫合演的愛情電影《我想和你在一起》，3日舉辦首映會，除了主演群外，王彩樺、鄭人碩、魏蔓也一同出席聯訪。鄭人碩剛和女友小薰難得再被拍到甜蜜接送收工，他用片名委婉告白「我想和你在一起」，也打破情變流言。

▲《我想和你在一起》首映：林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫、王彩樺、鄭人碩、魏蔓。（圖／星映電影提供）

▲小薰和鄭人碩被週刊直擊甜蜜接送收工，打破情變流言。（圖／資料照、星映電影提供）

鄭人碩在片中飾演音樂老師，3日正好被爆出女友小薰甜蜜接送收工，但他卻被直擊始終坐在後座，讓出副駕駛座給不同的友人。他坦言，自己覺得坐後座可以方便和友人聊天，所以完全沒把這個舉動放在心上。最後更笑說：「原來我還在業界呀！」意有所指的表示自己還有人願意跟拍，很值得欣慰。

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而被問到是否會約小薰去看電影，他直接回答：「不會！因為她在拍戲！」但話鋒一轉說道：「我可以跟她說這部的片名就好啦！」放閃也放得低調，也打破兩人不時傳出的情變言。

▲《我想和你在一起》首映：林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫、王彩樺、鄭人碩、魏蔓。（圖／星映電影提供）

▲《我想和你在一起》舉行首映典禮，許下電影口碑炸開、票房長紅的心願。（圖／星映電影提供）

王彩樺在片中飾演主角林映彤的母親，她受訪時爆料，自己在拍攝時，小女兒有在片場探班，最後更直接入鏡出現在電影中。故事敘述青梅竹馬的青春愛情故事，王彩樺也露，小時候曾暗戀過鄰居，甚至還為了對方在火車站苦等，就為了看他一眼，陪對方走回家，「我那時候覺得他真的長得超像秦漢，然後《超級星期天》有尋人單元，我就很想見到他，後來還真的幫我找到，但那時候已經長得不像秦漢了。」

▲《我想和你在一起》首映：林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫、王彩樺、鄭人碩、魏蔓。（圖／星映電影提供）

▲《我想和你在一起》黃宏軒（中）被拱公主抱涂善存。左為林映彤、右為席惟倫。（圖／星映電影提供）

而近年來王彩樺許多過去上節目《天才衝衝衝》的經典爆笑橋段出土，也讓她與年輕世代接軌。談到該事，她笑說自己當時只上了那個節目3次，每次去前內褲都濕到不行：「很緊張耶！我會一直冒汗，平常我唱歌、演戲都不會緊張，上那節目特別緊張，因為我英文不好，我都會在想要用甚麼方式去呈現，但後來我就沒去了！」

▲《我想和你在一起》首映：林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫、王彩樺、鄭人碩、魏蔓。（圖／星映電影提供）

▲《我想和你在一起》主創團隊偕演員群於TITAN廳內與全場近400位觀眾大合照。（圖／星映電影提供）

最後，談到電影票房公約，黃宏軒笑說，只要電影破5000萬票房，自己與涂善存會穿女裝跑一整天宣傳，林映彤和席惟倫則會戴上禿頭頭套一起加入宣傳。而一旁鄭人碩更霸氣的直說，要是電影票房破億，他也會跟著兩位男主角穿女裝跑一整天的行程。電影《我想和你在一起》將於7月5日在台上映。

 

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