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曾沛慈解鎖大巨蛋嗨唱！　「激動吐心聲」曝光下半年計畫

▲▼ 曾沛慈近來行程滿檔。（圖／華研國際提供）

▲ 曾沛慈近來行程滿檔。（圖／華研國際提供）

記者翁子涵／台北報導

曾沛慈近來行程滿檔，從年初至今已演出超過10場校園演唱會，還解鎖在大巨蛋又唱又跳的經驗，近來也擔任2024台北水舞嘉年華閉幕演唱會壓軸，爸媽也都到現場支持，令她十分感動：「真的很開心可以在台上看到我爸媽在台下聽我唱歌，因為很少有機會在台上清楚地看到我爸媽，上一次已經忘記是什麼時候了。」而雖然她因為要準備演出無法好好親自觀看水舞秀，但爸媽卻「即時轉播」給她看，曾沛慈笑說：「我媽媽拍的影片跟照片多到我好像在現場觀看一樣。」

▲▼ 曾沛慈近來也擔任2024台北水舞嘉年華閉幕演唱會壓軸。（圖／華研國際提供）

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▲▼ 曾沛慈近來也擔任2024台北水舞嘉年華閉幕演唱會壓軸。（圖／華研國際提供）

▲▼ 曾沛慈近來行程滿檔。（圖／華研國際提供）

今年已唱了超過10場校園演唱會的她堪稱校園人氣王，學生們的熱情往往非常直接，讓她有時候會有在辦個人演唱會的感覺，曾沛慈笑說：「他們給你的回應很熱烈，甚至會一直在台下跟你告白，或是直接叫你戲劇中的名字，還有人問過我戰力指數還在不在這種問題。」大讚學生們都很可愛、很熱情，所以每次去校園演唱，自己的能量也要開到最大。
 
近期最令曾沛慈印象深刻的活動是受富邦悍將棒球隊之邀，到大巨蛋擔任賽後演出嘉賓，就算出道多年，已身經百戰，她仍在踏上大巨蛋草皮的那刻感到緊張，心想：「oh my god！我現在是要在大巨蛋唱歌嗎？」曾沛慈表示，那天是她有史以來面對最多觀眾的一次，甚至還在眾人面前跳舞，直呼：「天啊！我竟然在大巨蛋又唱又跳，真的是一個里程碑。」

在忙碌的上半年告一段落之後，曾沛慈迎來一小段休息時間，她坦言並沒有安排什麼計畫，只想好好的放空：「自己好像很久沒有好好發呆一下，腦中會一直不斷地排計畫，思考下一步，可是我覺得我要學著休息的時候就好好休息。」表示過去自己都是以工作為重，驚覺原來自己以前是工作狂，現在則是會在工作與家人朋友之中找到平衡，並希望能在好好充電之後，為大家展現更好的樣貌。
 

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