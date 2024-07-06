5位《原子少年2》話題選手！Alex前人氣韓團預備成員、丹尼斯捲髮Q爆

文／妞新聞

睽違兩年，台灣人氣選秀節目《原子少年2》重磅回歸！由知名製作人詹仁雄和踢帕娛樂聯合製作，集結54位15歲至25歲的少年參與，即將在今年夏天展開一場男團爭霸戰！節目組近日陸續公布形象片以及選手個人介紹影片，跟著妞編輯一起來搶先認識5位「話題選手」吧！

《原子少年2》全新六大行星分組



延續第一季行星宇宙的概念，今年《原子少年2》以全新的「6大行星元素」為分組類別，每一個組別都有其代表的魅力與特色，分別為擅長炫風般高超舞技的「風行者」、性感迷人的「克卜勒」、時尚高冷的「鑽石星球」、年紀最小的「小行星」、嘻哈反骨的「天狼星」和晨之星。

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《原子少年2》話題選手

1.小新

▲小新高顏值又擅長街舞。（圖／IG@sky_07_21）

今年18歲的小新來自育達高中，高顏值的他曾替學校拍攝平面形象照，又因擅長街舞、平時也有經營個人抖音帳號，早已讓他成為校內的風雲人物，開朗的笑容配上青澀卻充滿自信的態度，收穫不少死忠粉和路人粉！

2.張鈞嘉

https://www.instagram.com/p/C50m4vvviIL

來自高雄的張鈞嘉頂著一頭超Q泡麵頭，看起來是不是和電影《尖叫旅社》中的角色「丹尼斯」有點像呢？個人才藝是玩吉他和樂團，靦腆可愛的外表下藏著一顆想要大方展現自我的心，吸引許多媽媽粉和姊姊粉來簽到！

3.李家皓

▲李家皓曾參加過《大嘻哈時代2》小有名氣。（圖／IG@mr.pluzow_31）

李家皓先前就曾在《原子少年2》的官方頻道中展現歌唱實力，擅長饒舌和音樂創作的他曾經參加過台灣嘻哈類選秀節目《大嘻哈時代2》而小有名氣，在自我介紹影片中獻唱抒情歌、模仿和街舞樣樣來，全方位的演藝實力讓不少人都相當看好，也有網友提及李家皓的側臉神似林宥嘉，妞妞們覺得有像嗎？

4.Alex

▲Alex曾在韓國造星工廠SM娛樂以及HYBE娛樂擔任過練習生。（圖／IG@sclizt）



今年23歲的Alex曾在韓國造星工廠SM娛樂以及Big Hit娛樂（現HYBE娛樂）擔任過練習生，想必實力不容小覷，再加上高顏值的外貌自然讓他拿下演藝圈的入場券，也曾是韓團ENHYPEN的預備成員，豐富的經歷想必可以替節目增添不少看點，妞編輯好期待Alex在節目中的表現啊！

5.泥秋

https://www.instagram.com/p/CTCUE-Xh51h

每一檔選秀節目中，一定會有幾位個人特色鮮明的選手，今年20歲的泥秋一出場就甩開男團的帥氣包袱，以兒歌〈捉泥鰍〉的方式來介紹自己讓觀眾印象深刻，而外型陽光的他就讀耕莘護校，在學校也很熱愛跳舞，如此「動靜皆宜」的反差的魅力讓人想再更多了解他！

《原子少年2》預計8月24日開播，並且於8月31日起會在YouTube播出，有興趣的妞妞可要準時鎖定！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！



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