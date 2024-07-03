串流收視週榜／《墨雨雲間》奪冠！　3神劇靠觀眾口碑推上榜一

記者陳芊秀／綜合報導

追劇口碑力量大！收視排行又有變動！6月最後一週的串流收視排行揭曉，黑馬陸劇《墨雨雲間》首度衝上平台冠軍，日劇《Unmet－某腦外科醫的日記－》也在觀眾力推下登上第一，節目方面則是第35屆金曲獎頒獎典禮稱冠。《ETtoday星光雲》整理最新收視排行，以下6平台冠軍劇集都大有看頭。

friDay影音／《聯結》池晟減重演毒癮警察

▲friDay影音收視週榜（6/24-6/30）。（圖／friDay影音提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

池晟主演的驚悚劇《聯結》已經連續3週在friDay影音蟬聯收視第一，並且將於7月6日播出大結局。該劇描述染上毒癮的王牌警察，追查逝世高中同學50億保險金的過程。他讓老婆李寶英能安心演戲，在家照顧小孩2年，如今復出接新劇，且為了飾演染毒癮憔悴狀態，2個月內減重15公斤，挑戰角色變化，向來在平台稱冠的長壽綜藝《Running Man》，近期則居於第二，顯見池晟主演劇集在台灣的召喚力。

▲池晟《聯結》連續3週平台收視第一。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《墨雨雲間》女性復仇雪恨

▲Hami Video收視週榜（6/24-6/30）。（圖／Hami Video提供）

《墨雨雲間》描述人妻薛芳菲遭到丈夫陷害，後來以相國千金姜梨身分重返世人面前，踏上復仇之路的故事。本劇在觀眾口碑推薦下，熱度逐漸爬升，吳謹言繼《延禧攻略》後再次因戲翻紅，飾演「肅國公」的王星越也人氣飆漲。台灣觀眾緊盯女主角一人報兩人仇的過程，反派一個個悽慘下場，見證痛快時刻，該劇在大陸也是2024年度黑馬神劇。

▲《墨雨雲間》成大陸黑馬神劇。（圖／翻攝自網路）

iQIYI／《顏心記》臉盲捕快X變臉遊醫

▲iQIYI收視週榜（6/24-6/30）。（圖／iQIYI提供）

《顏心記》開播第2週已經衝上iQIYI平台收視第一。該劇描述總捕頭「江心白」有臉盲症，查案時邂逅精通醫術的「顏南星」，追查事件時意外發現女方會變身，劇情宛如韓劇《愛上變身情人》。劇集結合喜感橋段與懸疑破案元素，加上演員陣容都是高顏值紅星，播出後在台灣討論熱度相當高。而劇中女主角因故變身，找來印小天、張榕容、程瀟等多位知名演員共同演出「女主角」，男主角像和10個老婆配對，也是本劇一大看點。

▲《顏心記》有喜劇元素也有懸疑破案情節。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《Unmet》良質之作被認證神劇

▲KKTV影音收視週榜（6/24-6/30）。（圖／KKTV提供）

日劇《Unmet－某腦外科醫的日記－》是春季日劇中，日媒報導熱度非常高的劇集。該劇由杉咲花主演，描述每日只有一天記憶的腦外科醫師，透過日記記錄每天發生過的事物，幫助自己重返醫生工作，該劇獲得日本口碑網站Filmarks評價4.5，是所有春季日劇第一，劇集改編自同名漫畫，構圖畫面媲美電影等級，加上獨特的手術場面，主、配角演技精湛，打動不少觀眾，在串流網劇崛起的競爭衝擊下，本劇在各方好評下被認證春季神劇，首度在台灣KKTV平台登上第一。

▲《Unmet》獲得日媒日網一面倒好評，被形容良質電視劇。（圖／翻攝自網路）

LINE TV／金曲獎頒獎典禮

▲LINE TV收視週榜（6/24-6/30）。（圖／LINE TV提供）

第35屆金曲獎頒獎典禮日前透過電視台轉播、串流平台同步播出，LINE TV登上收視第一。連霸多週的台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》劇情上演發貴、小鷗婚禮因為前妻現身喊卡，戲劇收視率破2%，刷新開播以來最高數字。

MyVideo／《繁花》王家衛電影美學注入電視劇

▲MyVideo收視週榜（6/24-6/30）。（圖／MyVideo提供）

胡歌主演的新劇《繁花》，由香港名導王家衛擔任總導演，近期在台灣上架，目前是MyVideo平台收視第一。該劇已少有的滬語發音（也有北京語發音版），描述寶總在上海經濟起飛時期，學會股市投資闖蕩商場的過程，王家衛以獨到的美學鏡頭，呈現上海紙醉金迷的白日與夜生活，在大陸播出時，獲得網路流量與話題口碑雙贏，日前獲得白玉蘭獎5項大獎，包括最佳中國電視劇獎、最佳男主角、最佳美術獎、最佳攝影獎、最佳編劇獎（改編）等。

▲《繁花》欣賞王家衛鏡頭美學，奪白玉蘭5項大獎。（圖／MyVideo提供）