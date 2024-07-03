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空姐網紅Woozakka摔傷「頭部變形」近況曝光！　親揭2度手術成果

記者黃皓瑋／綜合報導

34歲的南韓網紅「Woozakka（우자까）」曾任空姐近10年，今年初她跌倒重創腦部，為了進行手術而切除了約40%的頭蓋骨，造成她左側頭部塌陷。不過她近期宣布好消息，透露在經歷了2次手術後，終於順利將頭蓋骨復原，她也親曝目前的病況，坦言依然有語言障礙，但正在努力復健當中。

▲▼Woozakka。（圖／翻攝自YouTube／우자까）

▲Woozakka向粉絲公布近況。（圖／翻攝自YouTube／우자까）

Woozakka今年初不慎在人行道摔倒，頭部和背部著地，據外媒《헤럴드경제》報導，這場意外造成她腦出血、腦水腫，雖然在經過開顱手術後保住一命，但醫師研判她約有95%的左腦受損，可能會留下語言障礙、認知障礙等後遺症，而切下的左半邊頭蓋骨，則暫時放在冷凍庫裡保存。

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▲▼Woozakka。（圖／翻攝自IG／woo_zakka）

▲▼Woozakka今年初因意外摔倒造成頭部受創。（圖／翻攝自IG／woo_zakka）

▲▼Woozakka。（圖／翻攝自IG／woo_zakka）

事發之後，Woozakka展現積極樂觀的一面，除了努力接受治療，也透過YouTube頻道分享自己的復健過程。日前她更新影片，透露自己接受了2次顱骨成形手術，目前已將空缺的頭骨裝回去，她也在影片中開心展示術後的樣貌，可以看到她的頭部外型相較於先前已完整許多。Woozakka也坦言自己仍有語言障礙的症狀，所以目前還是需要不斷往返醫院，不過她樂觀表示自己已經在好轉，要粉絲無須擔心。

▼Woozakka YouTube影片。（翻攝自YouTube／우자까）

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