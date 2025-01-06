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費玉清奪金鐘反降價「超俗價碼曝」　陽帆爆驚人手段：買了東區一條街！

記者吳睿慈／台北報導

「真愛秀藍寶石大歌廳」演唱會前進高雄，即將在5月10、11日母親節檔期連續第4年在海音館舉辦。主持人澎恰恰、王彩樺、陽帆6日特別出席售票記者會，3人憶當年，聊到紅牌費玉清，陽帆透露對方很會做人，後來拿到金鐘獎反而降價，一場只拿1萬8千元，陽帆當年雖然也賺得多，但他不忘爆料「買了東區一條街的是費玉清」，驚人身價曝光。

▲▼2025 真愛秀 藍寶石大歌廳 售票記者會 澎恰恰 王彩樺 陽帆出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼澎恰恰、王彩樺、陽帆出席「真愛秀藍寶石大歌廳」售票記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2025 真愛秀 藍寶石大歌廳 售票記者會 澎恰恰 王彩樺 陽帆出席。（圖／記者屠惠剛攝）

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陽帆首度擔任藍寶石表演嘉賓，6日帥氣現身記者會，他表示：「很久沒有參加表演，當時以為找我當主持人，結果才發現是當表演嘉賓，能回歸歌手身分很開心。」提及跟秀場淵源，陽帆透露：「44年前我發〈揚帆〉這首歌會紅，後來還能到秀場表演，要感謝小燕姐，因為當時上了他的節目，被她介紹『陽帆唱揚帆』，就一砲而紅。」談起自己跟藍寶石關係，陽帆透露自己跟藍寶石淵源很深，藍寶石過去18年幾乎都有參與，「藍寶石最後一檔，就是我跟瓜哥一起做的，就是一個回憶殺，這次能累積過往呈現新的 ，非常期待。」被問到女兒會一起來玩嗎？愛女心切的陽帆竟開始幫女兒宣傳，「她喜歡創作，《影后》還收錄了她的四首創作，去年還12月27日推出新專輯，希望她順利。」他更也透露女兒會來看表演。

▲▼2025 真愛秀 藍寶石大歌廳 售票記者會 澎恰恰 王彩樺 陽帆出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陽帆爆料費玉清買了東區一條街。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陽帆出席。（圖／記者屠惠剛攝）

回憶起當年與費玉清一起唱秀場的難忘往事，陽帆透露當年費玉清很會做人，每次在後台都讓泡茶的阿姨多放一塊「人蔘」在茶裡面，「後來才發現他每次都有多給阿姨紅包錢！」他還透露當年去唱西餐廳跟費玉清拿的價錢一樣，「大概是1984年，當年唱一場歌廳秀大概是一天台幣兩萬塊，後來費玉清拿到金鐘獎，原本以為他拿獎會漲價，結果他不漲價反而降低價錢，一場只拿一萬八！當時不懂他的邏輯，後來才知道，他降價檔期還多更多，我後來也向他看齊，12個月西餐廳，我簽約只拿十個月的錢。」他現場加碼爆料「費玉清買東區一條街」。

▲澎恰恰 王彩樺 陽帆出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲澎恰恰將與陳亞蘭搭檔主持。（圖／記者屠惠剛攝）

澎恰恰首次入主藍寶石與陳亞蘭搭檔主持，他自豪「主持默契絕對沒問題」，更表示：「希望能帶來精彩表演，屆時有歌有舞有劇，希望亞蘭姐能在劇的方面能多多發揮幫忙。」回憶起秀場當年往事，澎恰恰笑說秀場妙事橫生，「我有一年一個人訪問王冠雄，結果看到一個人拿著圓筒狀黑黑的，以為是槍，結果是簽名筆，對方大喊說要王冠雄簽名，當時還驚動現場報警！」他還提到年輕時曾經訪蔡琴而被拒絕，「當時我是菜鳥，在主持的時候很問她(蔡琴)能不能訪問，結果她馬上回我『不用訪問』，不過後來我們還是成為很好朋友。」

▲▼2025 真愛秀 藍寶石大歌廳 售票記者會 澎恰恰 王彩樺 陽帆出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王彩樺也是演出卡司之一。（圖／記者屠惠剛攝）

被問到本屆藍寶石最期待誰表演？澎恰恰表示：「最期待看到曹雅雯表演，但最怕鄭進一，因為很容易失控，哈哈！」被問到為什麼最怕鄭進一，澎恰恰開玩笑說：「我之前恨他很久！」隨後解釋：「剛開始主持的時候，有時候主持場合遇到他，雖然那檔沒有他的秀，但他會坐在現場大喊『不好笑』！當下會會覺得很緊張壓力很大，不過事後問他，他其實希望我再進步，我也學到後來看到誰在現場，就開他玩笑，也成了主持的梗，要感謝一哥給的壓力。」藍寶石演唱會門票預計10日中午12點於ibon全面啟售。

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