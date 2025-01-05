苦苓爆料慈濟惡劣盜圖行徑！　受害畫家本人「PO出原圖」發聲了

記者劉宛欣／綜合報導

導演陳保中日前發文控訴，在拍攝大愛電視台《姊的魔法廚房》時突然被迫中止，團隊也陷入財務困境，在與電視台協商未果後決定提告，消息一出引發輿論關注。作家苦苓在臉書發文談論此事，加碼爆料慈濟曾與一位李姓油畫家發生爭議，偷了畫家的智慧財產，找廉價勞工完成作品，沒想到該篇貼文還釣出了畫家本人現身說法。

▲苦苓爆料慈濟其他惡行。（圖／翻攝苦苓臉書）

苦苓發文以後，西畫名家李健儀不久後便在該篇踢爆慈濟偷智慧財產權的貼文底下，留言「這是我的原創作圖檔」，附上了當初答應為慈濟畫的畫作原檔，該留言一出馬上吸引了數百網友按讚圍觀，間接為苦苓的爆料增加了可信度。

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▲疑似是苦主的畫家李健儀現身說法。（圖／翻攝自苦苓臉書）

苦苓貼文中提到，慈濟當時邀請李健儀創作一幅大型畫作，雖然提出的酬勞不高，但對方基於宗教尊重與創作熱情，仍欣然接受，甚至全力以赴進行準備。然而，過程中慈濟方卻以「經費不足」為由，突然終止合作，讓畫家自行承擔相關損失。苦苓描述，畫家在未簽書面合約的情況下，已購置大量油彩與工具，並聘請兩位助手進行創作。

苦苓表示，儘管作品縮小版的草稿已獲對方首肯，牆面草稿也已完成，但合作中止後，畫家只能獨自吞下損失。最讓他震驚的是，大林醫院落成後，牆上竟掛上與原作「一模一樣」的作品，但並非出自李健儀之手，而是另找人低成本完成的版本。李健儀雖然氣憤，但也沒有辦法討回公道。