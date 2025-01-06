快訊／爆紅歌手邱軍撞死人「肇逃2天」　唱片公司：仍在了解中

記者吳睿慈／台北報導

爆紅歌手邱軍6日被爆撞死人，他12月27日凌晨4點駕車行經基隆市信一路，不料撞上正在排班的2名計程車司機，且並未下車查看當場肇逃，警方調閱監視器才循線找到人，但邱軍於29日到案說明，強調自己「撞到石頭」否認犯案。對此，唱片公司僅表示目前仍在了解中，暫無回應。

▲邱軍6日被爆撞死人。（圖／記者黃克翔攝）



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邱軍從選秀節目發跡，他2024年為戲劇《華麗計程車行》的歌曲〈運轉人生〉獻唱，橫掃數位音樂平台排行榜、各大KTV點播榜，更是TikTok上翻唱的必唱神曲，成為2024年成績最亮眼的歌壇黑馬。

演藝事業正在起飛之際，邱軍卻爆出撞死人意外，但他29日到案說明，強調自己「撞到石頭」否認犯案，警方初步調查，懷疑他有酒駕嫌疑，依《刑法》過失傷害、公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。

▲▼藝人邱軍開車撞上計程車司機，竟肇逃2天。（圖／記者郭世賢翻攝）



只是邱軍27日撞死人，29日才到案說明，31日正常上工唱跨年，他甚至在IG發文分享「2024最後一天，謝謝大家陪我一起跨年，跑了3場演出，謝謝你們陪我度過2024，2025讓我們一起變得更好」，現在看來極為諷刺。

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