歐陽妮妮當媽首發聲！張書豪進產房泛淚　曬「全家合照」兒小名曝

記者黃庠棻／台北報導

女星歐陽妮妮與張書豪2024年6月宣布結婚，3個月後證實懷孕的好消息，喜獲大批粉絲的祝福。傅娟日前開心曬出歐陽妮妮待產的畫面，而張書豪的經紀人也證實寶寶已在2024年12月31日出生，對此歐陽妮妮在6日曬出全家照片，首吐當媽心聲。

▲歐陽妮妮當媽首發聲。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

歐陽妮妮在跨年夜當媽，6日首度在社群網站上寫下升格母親的心情，寫下「咻一下～平安降落了！各位叔叔阿姨好我叫睦睦，小睦睦歡迎你來到這個世界！爸比媽咪會一起牽著你的手陪著你一起長大～謝謝大家的關心，這幾天經歷了一場奇幻的旅程！現在想起來腦子還嗡嗡嗡的～一切平安，一切都好」。

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▲歐陽妮妮當媽首發聲。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

不僅如此，歐陽妮妮還在貼文中曬出一系列照片，第一張就是老公進產房陪她，生下兒子之後，一家三口的第一張照片，仔細一看可以發現，夫妻倆都眼泛淚光，幸福地迎接寶寶的到來；另外還有張書豪抱著兒子的背影，以及兒子正面露出笑容的照片，火速吸引大批網友祝福。

▲歐陽妮妮當媽首發聲。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

此前，傅娟在小紅書分享了一段33秒的影片，畫面中，張書豪、歐陽妮妮以及家人們圍繞在新生寶寶身邊，滿溢幸福氛圍。影片中，歐陽妮妮一臉滿足，深情地說：「他是我最熟悉的陌生人。」背景裡也可以聽到家人們拍攝照片和影片時的歡笑聲，剛出生的寶寶眼神靈動，讓張書豪讚嘆：「有鼻樑！」全家人也充滿驚喜地討論寶寶是單眼皮還是雙眼皮，愛意瀰漫整個空間。

▲歐陽妮妮當媽首發聲。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）