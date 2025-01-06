愛莉莎莎入住「泰國400萬新家」被嫌！　他列9點吐槽：請清醒

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎日前拍片透露正式入住400萬的泰國新家，計劃展開為期一個月的長住體驗。影片曝光後，掀起網友討論及關注，就連房產專家Sway都在臉書發文評論此事，並列出9點分析直言：「別亂買啦！最近泰國房產又想要找人買，請清醒一下，自己做的夢跟實際，是會用賠錢來填補。」

▲愛莉莎莎宣布搬到泰國。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎Alisasa）

Sway首先從地點、格局到設計進行分析。他提到，愛莉莎莎的新家並不位於A級地段，周邊環境包括暗巷及不安全因素，轉售對象主要是華人市場，他認為很好買卻難轉售。此外，Sway指出空間設計局促，例如鞋子需擺放在廚具旁、梳妝台無法坐著使用等細節，難以滿足長期居住需求；單面開窗的設計更需依賴冷氣，對生活品質造成影響。

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針對房屋設施與裝潢，Sway評論浴室格局簡陋且無景觀浴缸，客廳只能容納一張雙人沙發，缺乏餐桌配置，整體設計類似短租旅館而非適合長住的住所。他補充道，裝潢雖平價舒適，但若作為租屋，可能需頻繁維護，包括一年一次的油漆和櫃子貼皮更新。

▲Sway發文吐槽愛莉莎莎。（圖／翻攝自Facebook／Sway房市觀測站）

事實上，愛莉莎莎日前在影片中提到，這間套房是她先前在泰國購置的房產，除了作為自住用途，也帶有投資和避險的考量，「萬一這個房子我未來沒有要繼續住在這邊的話，我可能就會把它租出去之類的。」她表示這是一間多功能用途的房屋，未來也有彈性安排的空間。

愛莉莎莎表示，過去她常到泰國短期停留，平均每月來5到6天，但這次她計劃長住一個月，藉此更深入感受當地生活，「既然在泰國都買了一個房子了，我就想說我要來泰國生活一個月，看看這邊的生活到底給我怎樣的感覺。」希望透過這樣的體驗，更全面了解泰國作為生活地的潛力和魅力。

▲愛莉莎莎打算在泰國生活一個月。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎Alisasa）