林萱瑜傳哽圖「撒嬌討親Junior」！　甜曬私下對話放閃

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜去年6月宣布和藝人Junior（韓宜邦）結婚，平時會在社群記錄日常的她，今（6）日透過IG限動分享一張聊天截圖，透露向老公討親親時，對方回應她：「妳沒有男朋友，請記得。」甜蜜放閃互動閃瞎不少人。

▲林萱瑜、Junior去年6月登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



透過林萱瑜分享的截圖可見到，她傳送一張貓咪哽圖，圖中配文「當男友出門前沒有親親你：回來！今天的出門親親呢？」藉由萌翻的貓咪表情，展現出對愛人撒嬌的情景。面對林萱瑜的調侃，Junior不甘示弱，迅速回覆她：「妳沒有男朋友，請記得。」以一句簡短的回話，暗示自己是老婆唯一的「男友」，林萱瑜則以一串大笑回應，充滿夫妻間獨有的甜蜜。

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▲林萱瑜分享與老公的對話截圖。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



事實上，林萱瑜和Junior去年12月才雙雙透過社群曬照報喜，正式宣布買房，同時也開心表示，「終於，找到了我們理想中的家。雖然整個裝潢要大動工，但是接下來我們要打造…打造那個我們理想的家。」林萱瑜透露，新居符合她對家的期待，她對未來需進行大規模的翻新工程感到期待。此外，Junior也坦言，儘管未來需要進行大規模的裝潢改造，不過他也滿懷期待，表示這是為了打造屬於兩人的夢想家。