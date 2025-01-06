邱軍撞死運將…IG自介「衝撞系歌手」！唱紅《華麗計程車行》插曲還入圍金鐘

記者潘慧中／綜合報導

台灣歌手邱軍6日被爆出2024年底凌晨疑似酒駕，撞上正在路邊排班的計程車司機，造成兩人受傷，但其中一名運將急救7天後不幸身亡，令人十分錯愕，演藝生涯前景成謎。

▲邱軍IG自介「衝撞系情歌手」。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）



邱軍現年25歲，原本是木工裝潢師傅，2021年為了一圓夢想，參加選秀節目《聲林之王3》，拿下第二名的成績後，2024年2月發行首張個人專輯《情歌手》，其中歌曲〈愛不愛我〉登上各大數位音樂平台的國語歌冠軍。

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▲邱軍熱愛唱歌。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）



更加引發討論的是，該張專輯的第五波主打歌〈運轉人生〉還登上各大數位音樂平台的台語歌冠軍，加上是《華麗計程車行》插曲的推波助瀾下，該曲獲得入圍第59屆金鐘獎戲劇原創歌曲獎的肯定。

▲邱軍曾憑藉〈運轉人生〉入圍第59屆金鐘獎。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）



未料如今傳出開車造成人員傷亡的消息，加上邱軍的Instagram自介欄寫著「衝撞系情歌手」，讓人感到諷刺又不勝唏噓。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。