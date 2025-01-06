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胡宇威夜市擺攤「大焦慮」心中喊閉嘴！　禾浩辰上工第一天就累到想辭職

記者孟育民／台北報導

我們這一攤第二季由華視、三立和馬來西亞無線電視台八度空間聯手製播，將於今年三月上線。今（17日）胡宇威、禾浩辰、蔡凡熙共同出席記者會，對於在戶外擺攤，被問到過程中有無吵架？他們表示：「我們也沒有什麼吵架，只是意見不同，溝通上激烈一點。」胡宇威認為挑戰很大，不過當聽到各種意見，心中會忍不住罵「閉嘴」。

▲▼胡宇威、禾浩辰、蔡凡熙出席《我們這一攤2》記者會。（圖／華視提供）

▲胡宇威、禾浩辰、蔡凡熙出席《我們這一攤2》記者會。（圖／華視提供）

主廚胡宇威自認要求很高，在錄製過程中相當崩潰，「不行出狀況，當太多意見一直在原地繞，沒辦法做出一個結果，我自己就Fade out，這時候心裡一直在罵『閉嘴』，我趕快把事情做好再說」，他不願意點出究竟是誰狀況比較多，「男生意見比較多，你們自己再去猜！」

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禾浩辰則表示平常私下比較緩慢，但錄影需要把自己調到五倍速，「一天工時至少12個小時起跳，腰真的不得了，真的超累，開始擺攤沒辦法慢條斯理的準備，第一天下班坐在馬桶上，想要不要打給經紀人說『我們合約簽了嗎？』，我過年想要放空，有點出乎意料的累。」

▲▼胡宇威、禾浩辰、蔡凡熙出席《我們這一攤2》記者會。（圖／華視提供）

▲胡宇威擔任節目主廚，苦嘆辛苦。（圖／華視提供）

另外，他們明天將前往馬來西亞錄影，談及行前準備與心情，胡宇威坦言：「有點緊張，明天凌晨的飛機就要出發，先做好心理準備較重要，因為馬來西亞現在的天氣非常炎熱、雷陣雨也多，比較擔心天氣的部分火上加油。」

禾浩辰也表示，自己滿緊張的，從無到有學習，到馬來西亞是完全不一樣的地方，目前是完全沒有概念的，所以擔憂還是多一些。打助攻的忙內蔡凡熙則是笑說：「只知道要把台灣美食帶去馬來西亞，其他什麼都不知道，也不知道節目組會出什麼招整我們，快樂跟擔心擔心的心情比較多。」

▲▼胡宇威、禾浩辰、蔡凡熙出席《我們這一攤2》記者會。（圖／華視提供）

▲禾浩辰坦言很需要放空。（圖／華視提供）

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胡宇威, 禾浩辰, 蔡凡熙, 我們這一攤

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