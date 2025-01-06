分手兩年後終於談前女友泰勒絲　喬歐文說早走出來了

圖文／鏡週刊

大家還記得2023年4月，傳出與泰勒絲（Taylor Swift）交往近6年後決定分手的喬歐文（Joe Alwyn）嗎？雖然雙方都拒絕討論感情細節，但在分手近2年後，現在喬歐文終於開金口了，表示自己已經走出情傷，「別人走不出來是你們自己的問題。」

在接受英國《衛報》（The Guardian）的訪問中，正在替電影《粗獷派建築師》（The Brutalist）宣傳的喬歐文，談到了自己的戀情是否會蓋過事業，「我嘗試專注於控制在我能控制的事物，而一開始，我就嘗試專注對我有意義的事情：朋友、家人、工作。當然，以外的意見對我來說都是噪音，我想我已經做了很多人在公眾注目下會做的事情，那就是嘗試忽略這些關注。」

「如果你不這樣做的話，就等於讓外界所有東西都進入你的生活，開始會影響你跟你的行為，那等於是完全按照外面的意思過日子，那樣就完蛋了。」喬歐文說，「我的人生當中，有很棒的家人、朋友跟很真實的事物，這些都幫助我能活得腳踏實地。所以我不知道還能怎麼說...那些都只是另外一個世界。」至於他是否已經從過往的戀情中，往前邁進，他表示自己已經這樣做了，「但也許大眾還沒有。別人走不出來是你們自己的問題。我剛剛說的，是我人生當中一段時間之前發生的事情，所以那就是其他人的問題，這只是我的想法。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

泰勒絲曾在疫情期間，完成《美麗傳說》（Folklore）、《恆久傳說》（Evermore）兩張專輯，都收錄了喬歐文以筆名William Bowery發表的創作。《美麗傳說》拿下3座葛萊美獎，因此等於喬歐文也成了葛萊美獎得主，他說這不是自己能預料到的局面。

去年6月，當喬歐文宣傳《憐憫的種類》（Kinds of Kindness），曾婉轉談到分手：「看吧，這也是一年前的事了，我感到很幸運，在生活中、不管是我個人還是事業上，我都處於一個很棒的位置，我感覺真的很好。」至於個人感情狀態是否還是單身中，他依然堅持不願透露細節：「有鑑於我過去感情所引發的關注跟喧囂程度，我想大家可以理解，為何我到現在還不想談論它。」



更多鏡週刊報導

《幕府將軍》再次發威稱霸金球獎 《天后與草莓》《馴鹿寶貝》緊追在後

舒淇出國忘了帶行李 自嘲「蝦到最高點」感謝他們幫了大忙

《牛車來去》原班團隊再推《火車來去》 荒山亮為安心亞量身打造主題曲