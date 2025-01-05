T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《魷魚遊戲2》全球熱播，導演黃東赫近日接受訪談，聊起全劇最大爭議人物T.O.P.（崔勝鉉），他表示「沒想到大眾這麼無法原諒崔勝鉉」，該角色試鏡試了很多人，導演皆不滿意，最後才找上T.O.P.參演，確實想過要讓T.O.P.退出戲劇，但又看到對方釋出的誠意，最終決定一起努力下去。

▲T.O.P.是《魷魚遊戲2》最大爭議人物，遭韓媒罵「演技爛」。（圖／翻攝自Netflix）



黃東赫強調，「薩諾斯」絕對不是以T.O.P.為原型所寫的，目的是為反映出現代社會網路賭博、虛擬貨幣風潮與毒品氾濫的現象因而打造出的角色，「花了很久時間試鏡，但都沒有找到讓我滿意的人，而劇組推薦的其中一個試鏡的人就是T.O.P.，打給他是否想試鏡看看，我本來沒有太大期待，由於他休息很久了，角色與他又很相似，一度想說他會想要演嗎？考慮了一陣子，他說他想演。」

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黃東赫再度澄清T.O.P.找後門的傳聞，「他來試鏡時，演了一下戲，還有Rap一段，緊張到全身冒汗，中間還暫停一下，他主動說『想要重拍，會再寄試鏡帶給導演』」，T.O.P.非常有誠意，導演最後相中T.O.P.。

▲導演黃東赫承認「沒想到大家這麼不原諒他」。（圖／翻攝自Netflix）



沒想到，《魷魚2》選角陣容一公布，T.O.P.遭到大眾反彈，導演黃東赫坦言「確實考慮過要不要讓他退出，我實在無法對一位一起努力的朋友說出『欸，不行了，你無法獲得原諒』」，是轉念一想「一起好好努力拍下去，交給大眾判斷」。

只是T.O.P.還是遭到了砲轟，尤其是「爛演技」被罵得最慘，導演黃東赫緩頰「是我要求的」，第一季時反派角色「張德秀」、「韓美女」較浮誇與漫畫感的人物大受海外觀眾歡迎，因此他想讓「薩諾斯」走同個套路，不料，T.O.P.本人被砲轟得很慘，導演承認：「沒想到大眾這麼無法原諒崔勝鉉。」

▲《魷魚遊戲2》全球熱播中。（圖／Netflix提供）



事實上，導演黃東赫透露T.O.P.有道歉過，「他可能覺得自己拖累了團隊，所以有跟我說『對不起』，既然都這樣了，那就一起被罵，一起看看結果。」導演正面表示，「總要被鞭策過一次，如果失敗了，又不是就這樣不演戲了。」