ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《魷魚遊戲2》全球熱播，導演黃東赫近日接受訪談，聊起全劇最大爭議人物T.O.P.（崔勝鉉），他表示「沒想到大眾這麼無法原諒崔勝鉉」，該角色試鏡試了很多人，導演皆不滿意，最後才找上T.O.P.參演，確實想過要讓T.O.P.退出戲劇，但又看到對方釋出的誠意，最終決定一起努力下去。

▲▼ T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他。（圖／翻攝自Netflix）

▲T.O.P.是《魷魚遊戲2》最大爭議人物，遭韓媒罵「演技爛」。（圖／翻攝自Netflix）

黃東赫強調，「薩諾斯」絕對不是以T.O.P.為原型所寫的，目的是為反映出現代社會網路賭博、虛擬貨幣風潮與毒品氾濫的現象因而打造出的角色，「花了很久時間試鏡，但都沒有找到讓我滿意的人，而劇組推薦的其中一個試鏡的人就是T.O.P.，打給他是否想試鏡看看，我本來沒有太大期待，由於他休息很久了，角色與他又很相似，一度想說他會想要演嗎？考慮了一陣子，他說他想演。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃東赫再度澄清T.O.P.找後門的傳聞，「他來試鏡時，演了一下戲，還有Rap一段，緊張到全身冒汗，中間還暫停一下，他主動說『想要重拍，會再寄試鏡帶給導演』」，T.O.P.非常有誠意，導演最後相中T.O.P.。

▲導演黃東赫承認「沒想到大家這麼不原諒他」。（圖／翻攝自Netflix）

▲導演黃東赫承認「沒想到大家這麼不原諒他」。（圖／翻攝自Netflix）

沒想到，《魷魚2》選角陣容一公布，T.O.P.遭到大眾反彈，導演黃東赫坦言「確實考慮過要不要讓他退出，我實在無法對一位一起努力的朋友說出『欸，不行了，你無法獲得原諒』」，是轉念一想「一起好好努力拍下去，交給大眾判斷」。

只是T.O.P.還是遭到了砲轟，尤其是「爛演技」被罵得最慘，導演黃東赫緩頰「是我要求的」，第一季時反派角色「張德秀」、「韓美女」較浮誇與漫畫感的人物大受海外觀眾歡迎，因此他想讓「薩諾斯」走同個套路，不料，T.O.P.本人被砲轟得很慘，導演承認：「沒想到大眾這麼無法原諒崔勝鉉。」

▲▼《魷魚遊戲2》全球熱播中。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲2》全球熱播中。（圖／Netflix提供）

事實上，導演黃東赫透露T.O.P.有道歉過，「他可能覺得自己拖累了團隊，所以有跟我說『對不起』，既然都這樣了，那就一起被罵，一起看看結果。」導演正面表示，「總要被鞭策過一次，如果失敗了，又不是就這樣不演戲了。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

推薦閱讀

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

許允樂穩交李玉璽首發聲：感謝愛與被愛同時發生！　網刷一排祝福

許允樂穩交李玉璽首發聲：感謝愛與被愛同時發生！　網刷一排祝福

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

許允樂穩交李玉璽首發聲：感謝愛與被愛同時發生！　網刷一排祝福

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

T.O.P., 黃東赫, 魷魚遊戲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李明德曝被《三人行》換角原因！「搶了馬天宇風頭」爆：他接受不了
  2. 46歲孫芸芸居家照「驚見超兇視角」！　澳洲豪宅海景曝光
  3. 昔慘遭炎上！賀瓏《夜夜秀2》改版回歸「超狂卡司曝」　同事一看內容急阻止
  4. 74歲翁倩玉太有才！　跨界演美劇還不夠「畫畫還獲日本大獎」
  5. 20年前反覆做前世夢！長大意外找到「夢中場景」導演花9年拍成電影
  6. YTR陳妮絲搭Uber「開過頭撞機車」　被迫停路邊下秒暖給司機1千
  7. T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他
  8. 陳喬恩懶理公審火鍋店遭出征風波！　照發IG吐露「最擔心的事」
  9. 吳思賢回來了！　34歲生日第一天「竟宣布沒收粉絲手機」全場嚇傻
  10. 方文琳挺裘海正…短髮造型意外曝光　「凍齡素顏」網狂讚：高中生

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366