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《鬧著玩》黃云歆要嫁了！元旦被求婚 大牙貝童彤全程見證：焦慮整個月

記者潘慧中／綜合報導

黃云歆是旅遊節目《鬧著玩》的主持人之一，不時會與粉絲分享生活點滴的她，6日在社群網站無預警公開好消息，前幾天在大牙夫妻、貝童彤等好友的見證下，「2025的開場，元旦那天我被求婚了！」

▲▼黃云歆。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

▲▼黃云歆元旦答應男友求婚。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

▲▼黃云歆。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

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黃云歆透露元旦當天和另一半去基隆吃飯、買咖啡和甜甜圈，但殊不知好友們都在家等她，但男方怕她起疑又不敢多加催促，「大家等我回家等了一個半小時，無聊到在我家玩比手畫腳。」

▲▼黃云歆。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

▲好友們給足黃云歆驚喜。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

終於到家後，黃云歆一開門就大聲跟毛小孩說「新年快樂！我的寶貝們」，朋友們還一度以為被拆穿了，事後才知道大家整整焦慮了一個月，「她們都覺得我一定會發現，各種超譯我的一舉一動，平常太精明了辛苦大家。」

▲▼黃云歆。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

▲▼大牙提醒黃云歆男友求婚要跪下，還上前教他戴項鍊。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

▲▼黃云歆。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

黃云歆透露，男友事前似乎沒有特別交代流程，佈置等細節都是好姐妹的安排，「謝謝大家為我們製造了人生中美好珍貴的回憶，謝謝你們因為愛我，carry了準新郎一波，你們替一個字典裡沒有『驚喜』，無法程序化複雜事件的男子，努力討老婆。」

▲▼黃云歆。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

▲大牙、貝童彤等人見證黃云歆被求婚。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

最後，黃云歆也不忘稱讚男友是很真誠的人，「他這個月每天都很緊繃，還要若無其事去露營，藏事情對他來說簡直是地獄」，謝謝每個人為了讓她體驗到這寶貴的幸福時刻，做了這麼多的努力。

黃云歆IG全文：

Hi 2025的開場 元旦那天我被求婚了

久久無法回神，也沒時間細細感受這一切，
因為隔天開始我就每天都在排舞台劇了，
回家都好晚，沒有時間停下來，
忙到過了三天才看求婚錄的影片，
覺得有點可惜，想好好感受那天的餘溫的。

跨年露營完，元旦中午去基隆吃飯，
跟葉芸希約好下午回去幫她拍業配，
到基隆怎麼可能錯過愛店，
一定要買虎克咖啡帶回去給她喝，
然後還硬要去買陳食滋味的甜甜圈給她。

誰知道整屋子的人躲在我家等我，
他又不敢趕我，他怕我起疑。
但其實主要是根本沒車位，元旦基隆人爆多，
大家等我回家等了一個半小時，
無聊到在我家玩比手畫腳，
我後來看錄影畫面笑死，
這是什麼天才衝衝衝現場？

我跨年那天發文說2024好多很好的朋友結婚，
殊不知大牙跟彤彤看到嚇爛，她們以為我猜到了
（欸我真的沒有）

結果進家門的時候，我大聲對貓吶喊：
「新年快樂！我的寶貝們～」

整屋子人嚇死，覺得我真的拆穿他們了，
我打開門才嚇死，我只是在跟貓喊話

我的好朋友們人人焦慮了整個月，
她們都覺得我一定會發現，
各種超譯我的一舉一動，
平常太精明了辛苦大家，
你們很厲害，我什麼都沒聞出來，
因為我覺得我再過一兩年才會結婚。

一場求婚，是整屋子的人對我的愛，
佈置擺設，還有太多細節跟流程安排，
精美到一看就知道是葉芸希做的

聽說準新郎什麼流程安排都沒交代，
（他能聯繫到這麼多朋友來偷躲在我家，
真的是他腦力極限了）
所以大家在我家討論流程，
還叫季璇演我，讓大家彩排走位，有夠可愛～
葉芸希從無生有，
整場求婚最忙的人是葉芸希，
她整個下午非常緊張，算是她跟我求婚

打開門剎那，連他都被家裡的新樣子嚇到，
好像他也被求婚一樣（？
（你給我驚喜個屁？誰准你心花怒放？！）

我知道他這次很用心，
但畢竟我也是足夠了解他，
他再怎麼用心也無法長出這種程度的精緻

只能說，好險我的朋友們都很喜歡他，
大家使出洪荒之力在拯救他，
我們倆能有你們真好，
謝謝大家為我們製造了人生中美好珍貴的回憶，
謝謝你們因為愛我，carry了準新郎一波，
你們替一個字典裡沒有「驚喜」，
無法程序化複雜事件的男子，努力討老婆。

我不想要戒指，芸希教他買項鍊，
結果他是超級不會開項鍊釦子的人，
要幫我戴上的那刻驚慌失措，
大牙跑過來幫忙，當場成為好命婆的畫風（？

整段影片看下來，全是姊妹們在指導，
男主角是個傀儡
「花給她，拿給她！」（森很緊張
「你站那邊」（彤拉他走位

他「我有做一本相簿」（稍比了一下桌上
「拿給她！你拿給她！」（鼻被他搞得很急

講誓詞沒有拿項鍊，就放在他旁邊而已。
牙趴在地板爬過去拿放到他手上

他「妳願意嫁給我嗎？」（直直站著問我
大家都在竊笑，牙再次爬過去拍他的腳提醒他跪下

一切都非常「我們」的模樣，
荒謬，每天都覺得我們在演喜劇。

謝謝我的愛人們，
謝謝你們為了讓我開心，
這麼這麼努力，這麼這麼用心，
想了各種我會喜歡的細節，
真的很強烈感受到，
為了讓我體驗幸福的時刻，
你們有多認真，多願意付出真心！

這場聯合求婚（？
我就嫁給大家了

最後還是要好好稱讚他，
他這個月每天都很緊繃，
還要若無其事去露營，
藏事情對他來說簡直是地獄，
（這大概是大家為什麼也很喜歡他的原因，
很透明、很真誠、不用猜，什麼都寫在臉上。）
元旦當天直接緊張到長皰疹，
晚上散會他胃痛到狂吃益生菌，
我一直笑。

真可愛，
新年快樂！

啊，你們有推薦的喜餅嗎？
（第一件在乎的事是吃的）

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