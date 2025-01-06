李政宰穩交17年「第一名媛」林世玲！寵溺幫拍比基尼照　海灘煲愛全被拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影帝李政宰與豪門千金女友林世玲2008年傳出緋聞，直到2014年底被《Dispatch》拍到約會畫面，才正式對外認愛，情侶倆情牽17年，感情絲毫未變，近日被外媒《Backgrid》拍到現身加勒比海享受兩人世界，他親暱地幫女友拍著個人美照，露出甜蜜表情，情侶檔的互動引起全球粉絲搶看。

▲李政宰穩交17年林世玲，寵溺幫拍比基尼照，海灘煲愛全被拍。（圖／翻攝自backgrid_usa IG）



李政宰主演的《魷魚遊戲2》近期熱播中，趁著閒暇時間，他與女友在海外享受兩人世界，前往加勒比海度假，他們雖已交往17年，依舊如膠似漆，林世玲穿上白色性感比基尼，露出一雙纖細長腿走在沙灘上時，他則拿出手機為女友拍下最美的瞬間，臉上笑容藏不住，絲毫未在意旁人目光。

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事實上，李政宰此趟是為參加第82屆金球獎，而他向來遠赴美國工作，都會把女友林世玲帶在身邊，兩人趁著休假期間度假，交往17年來感情從未變調，也讓粉絲直呼「好喜歡看他們的互動」、「最深情的男子」、「李政宰眼神裡有愛」。

▲李政宰通常去美國工作都會把林世玲帶在身邊。（圖／翻攝自李政宰IG）



林世玲是南韓最知名的豪門千金，父親擁有規模最大的食品集團大象集團，外公則是「南韓十大富豪」之一的錦湖韓亞集團朴仁天，她自己則曾與三星集團前會長李健熙獨子李在鎔結婚，離婚之後認識李政宰，起初男方為了保護她，低調未認愛，直到穩定交往多年才從低調轉為認愛。