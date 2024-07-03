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潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！好友說溜嘴露餡　本人曝現況

潘若迪（左）13年婚姻劇變，由於他過往情史豐富，當初決定與Kiki（右）結婚時，女方家長就相當反對。

圖文／鏡週刊

60歲的「亞洲有氧天王」兼綜藝節目常客潘若迪與小15歲的老婆邱琦琦（KiKi）結婚13年，育有11歲的女兒潘朵拉（拉拉），沒想到本刊接獲爆料表示，圈內流傳潘若迪與Kiki其實早已離婚，而一家三口最後一次同框畫面，就是在去年4月女兒生日當天，當初夫妻2人若無其事同幫女兒慶生，而且關於分開的原因似乎過往都有些許跡象。

潘若迪傳出與Kiki離婚一事，近日本刊掌握獨家消息，在某場朋友的聚會上，有友人一時間忘記Kiki的名字，結果竟然脫口說出「潘若迪前妻」，讓Kiki的「新身份」意外曝光，兩人離婚消息也因此在朋友圈傳開；也有人傳出Kiki為此近來情緒相對較為低落，畢竟13年的婚姻就此輒然而止。

去年4月幫女兒拉拉慶生後，潘若迪（左）與老婆Kiki（右）一家三口同框畫面就再也沒看過。

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▲去年4月幫女兒拉拉慶生後，潘若迪（左）與老婆Kiki（右）一家三口同框畫面就再也沒看過。

潘若迪婚後被封為演藝圈的「寵妻男星」代表，與Kiki結婚後幾乎沒有負面新聞出現，離婚消息雖然在朋友圈傳開，本刊試圖求證潘若迪身邊的友人，至截稿之前多半都沒聽說過他與Kiki離婚的傳言。

潘若迪（左）夫妻倆十分疼愛女兒，之前時常po合照秀天倫樂。

▲潘若迪（左）夫妻倆十分疼愛女兒，之前時常po合照秀天倫樂。

回應

本刊求證潘若迪所屬經紀公司，經紀人林志遠聽聞表示：「上禮拜他們全家才一起出遊，怎麼可能！」隨後潘若迪本人也透過經紀公司回應表示，「不可能，不要道聽塗說！」否認離婚傳言。


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