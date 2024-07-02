啦啦隊正妹「Mika蜜卡登」宣布離隊！　球團聲明全文曝光

記者王靖淳／綜合報導

Mika蜜卡登是職籃台新戰神啦啦隊「Taishin Wonders」、以及樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」的成員，日前她才被周刊拍到與一名男子約會，照片曝光後讓各界好奇她的感情現況，未料，今（2）日Taishin Wonders卻突然發聲明，宣布蜜卡登離隊的消息。

▲蜜卡登。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）

Taishin Wonders在聲明中提到，「競技女神」Mika因個人生涯規劃正式離隊，同時也表示，Mika在過去一年裡，以其精彩的表演和溫暖的笑容，給球迷和戰友們留下了深刻的印象。球團在聲明中坦言，懷著如嫁女兒般的不捨心情，感謝Mika的付出，並祝福她未來在挑戰職棒舞台能發展順遂。為此，Mika在離隊前也特別感謝球團的照顧。

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▲臺北戰神啦啦隊發聲明證實蜜卡登離隊。（圖／翻攝自Instagram／taishin_wonders_official）

事實上，Mika在5月時被周刊直擊，與一名身穿灰色帽T的男子會合，接著在上了對方的車後返回住處，照片曝光後也讓外界猜測感情動向。如今球團發布離隊的聲明，再度掀起網友討論，不少人在聲明底下留言，「在樂天繼續加油」、「辛苦蜜卡的付出」，紛紛祝福她未來能一切順遂且美好。

【球團聲明】

Taishin Wonders競技女神Mika因個人生涯規劃正式離隊

感謝Mika這一年來的付出

她用競技啦啦隊表演讓我們留下最深刻的印象

也用招牌的笑容療癒無數戰友的心

懷抱著嫁女兒的心情十分不捨Mika離隊

也祝福她挑戰職棒舞台，未來發展順遂。

Mika離隊前也暖心感謝球團的照顧

「雖然我們第一年成軍，但球團即給予完整的規劃，暖心與用心是這一年美好的收穫，祝福Taishin Wonders能持續發光發熱。」

戰友們，一起留言給與Mika最大的祝福吧