何以奇搭小黃「司機尬聊催婚」！　她無奈：是不帶現金的懲罰嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星何以奇曾出演過《正義的算法》、《此時此刻》等劇，平時會在社群記錄生活，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，今（2）日她就發文寫下搭計程車時，遇到司機找自己尬聊的經過，同時也無奈表示：「是我不帶現金的懲罰嗎？」

▲何以奇發文透露小黃司機叫她快點結婚。（圖／翻攝自Facebook／何以奇）

何以奇透露，她平時習慣不帶現金，這次搭計程車時，一上車便坦白告知司機現金可能不夠，若不足再去領錢。沒想到，這番話引發了司機的共鳴，兩人隨即展開關於刷卡支付的討論。何以奇表示，司機滔滔不絕地與她分享了刷卡機、抽成比例以及相關規定，讓她覺得話題都還在主題上。

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▲何以奇會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／何以奇）

沒想到話題突然被打斷，司機轉而問何以奇：「妳幾歲？有沒有30了，緊找個男生嫁一嫁了啦！（台語）」。這突如其來的問題，讓何以奇感到錯愕，她幽默地寫道：「嗯？？？怎樣？？？是我不帶現金的懲罰嗎？？？」同時也透露，自己今天遇到的司機都跟她聊整路的。貼文曝光後，吸引網友朝聖按讚，同時也讓不少人留言表示「司機真難聊天」、「千萬別輕易打開運將的話匣子」。