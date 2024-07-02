余祥銓甩肉11公斤想活久一點　連余大哥都嚇到了

記者葉文正／台北報導

藝人余祥銓自從去年升格人父，喜迎女兒小元寶，搖身一變從「國民舅舅」晉升為「國民奶爸」，經常在社群平台分享天倫之樂，受到許多粉絲喜愛，現在更儼然成為女兒奴。為了未來想陪女兒更久一點，他也從80公斤，減重至69公斤，三高數字恢復正常，現在除了大腸息肉外，其餘身體狀況還不錯，他說：「沒辦法為了女兒！當了爸爸以後真的差很多，以前比較不會想。」

▲余祥銓與柔柔。（圖／IVENOR紫孅果提供）

余祥銓透露家裡本來就有三高遺傳史，而先前因為打球受傷，無法運動期間爆肥，導致血壓、血糖、血脂數值不佳，醫師建議他必須減重，但後來遇老婆柔柔懷孕、坐月子，體重一度減不下來，直到柔柔卸貨後，兩人一起服用輔助產品減重才有明顯差異。柔柔則是從64公斤瘦到44公斤，原本出月子中心時才掉5.6公斤，一度很焦慮是不是無法恢復產前身材了，但也許是因照顧小孩有在動，所以後面體重掉很快。

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▲余祥銓明顯變瘦。（圖／IVENOR紫孅果提供）



余祥銓回憶女兒從老婆肚子裡出來的那一刻，才真的有變成爸爸的感覺，「才覺得一切我都要為了女兒，不然之前沒有太大感覺。」小元寶才剛出生7個月，余祥銓已經為女兒買好各種保險，一年要繳30萬保費。

▲余祥銓和柔柔之前比較有肉。（圖／中天綜合台提供）



余祥銓過去出手闊綽，完全不在意通告費賺多少錢，一領到錢便跟朋友吃飯或是到百貨公司添購行頭，現在拿到通告費，身上只會留一點錢，其他拿去存。不僅如此，余祥銓以前每月約接10個通告，自從女兒出生後，工作翻倍起跳，他笑說：「以前會挑，現在只要有通告就上，錢來就幹！」如此轉變，余天與李亞萍都看在眼裡，有時好幾天都看不到余祥銓，才知道他忙著工作，也會關心叫他不要太累，要注意身體。余祥銓說：「爸媽有發現我都在工作，所以經常關心，不然以前根本不管我好不好。」



回憶起幼時，余祥銓說家裡完全是「重女輕男」，常常姊姊跟爸爸撒嬌一下，爸爸馬上就給1萬塊零用錢，而他跟爸爸要零用錢，爸爸只會裝傻，跑去盧媽媽，媽媽也只給他1千元，讓他小時候很不諒解。不過，自己現在當了爸爸，「我應該也會這樣（重女輕男）。」



余祥銓愛女程度連老婆都看不下去，像是原本10分鐘的車程，現在因為載女兒，余祥銓開了1小時才到，「旁邊的車本來要跟我吵架，我就亮出嬰兒的牌子給他看，對方也不好說什麼。」他平時也會幫女兒換尿布，但一開始不熟練，結果有次沒包好包到漏尿，讓老婆哭笑不得。