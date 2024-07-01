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ØZI驚喜同框生物股長！　合照曝光粉絲嗨翻：追星成功

記者王靖淳／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮圓滿落幕，日本搖滾天團「生物股長」首度海外演出就獻給金曲獎舞台，一登台就飆唱動漫《火影忍者疾風傳》經典片頭曲「ブルーバード（青鳥）」。為此，入圍最佳編曲人的歌手ØZI事後也在IG分享，自己坐在台下尖叫歡呼的影片，以及與生物股長在後台的合照，貼文一出立即掀起網友討論。

▲（圖／翻攝自Instagram／ozifp）

▲ØZI在金曲獎後台與日本天團生物股長合照。（圖／翻攝自Instagram／ozifp）

透過ØZI分享的合照可見到，生物股長的主唱吉岡聖惠身穿一件藍色的連身裙，脖子還戴著一串珍珠項鍊，站在畫面左邊，對鏡頭露出親切微笑。水野良樹站在畫面右邊，他身穿黑色西裝，同樣對鏡頭露出靦腆笑容。至於ØZI則是站在畫面中間，他穿著深色西裝外套，伸出左手對鏡頭比出剪刀手手勢，似乎對於和生物股長同框感到相當自豪。

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▲（圖／翻攝自Instagram／ozifp）

▲ØZI給予生物股長尖叫聲。（圖／翻攝自Instagram／ozifp）

除了分享與生物股長的合照之外，ØZI也在IG附上一段坐在台下看他們表演的影片。透過畫面可見到，當生物股長在台上演唱動漫《火影忍者疾風傳》片頭曲「ブルーバード（青鳥）」時，ØZI跟著音樂一起嗨唱，同時也不忘給予他們鼓掌及尖叫聲，最後甚至還做出劇情中「影分身之術」的經典手勢，不難看出他追星成功的喜悅。

▲▼第35屆金曲獎，串場表演，生物股長。（圖／翻攝自LINE TV）

▲第35屆金曲獎，串場表演，生物股長。（圖／翻攝自LINE TV）

貼文曝光後，吸引許多人朝聖按讚，同時也有不少網友留言「追星成功」、「這真粉了」，紛紛表示羨慕3人難得的同框合照。事實上，生物股長擁有多首跨越國界語言傳唱度的神曲，過去曾多次提及期待來臺灣演出的他們，如今終於和臺灣歌迷見面，他們感到無比榮幸：「一直以來，我們都希望有一天能夠跨越文化和語言的差異，親自將這些歌聲傳遞給大家，分享音樂的樂趣。」

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關鍵字

金曲獎, ØZI, 生物股長, ブルーバード

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