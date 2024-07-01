陳艾琳：有人叫妳脫褲給他看我一定揍他！女兒「嚴肅回話」她秒認錯

記者潘慧中／綜合報導

陳艾琳從《大學生了沒》出道，2019年結婚後育有一女，不時會和粉絲分享家庭生活。最近有趣的是，她原本提醒孩子不能在外面隨便脫褲子，「有人叫妳給他看我一定揍他」，結果孩子聽完反而「一臉嚴肅」地回話了。

▲陳艾琳分享和女兒的私下對話。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）



陳艾琳近日在Threads透露在娘家的時候，笑問女兒的屁股是否有變大、長肉肉，沒想到，孩子下一秒直接把內褲脫了，「跟蠟筆小新一樣扭給我跟我媽看。」

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▲陳艾琳相當疼愛寶貝女兒。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



笑完一輪後，陳艾琳不忘向女兒機會教育，「千萬不可以脱給別人看喔！知道嗎？」孩子回答知道後，她還接著說：「如果有人叫妳脫褲子給他看我一定揍他！」

▲▼陳艾琳機會教育女兒，最後反而「被教育」了。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



未料陳艾琳剛講完，女兒就一臉嚴肅地說，「媽媽，不可以打人，報警就好，警察會處理」，這讓她瞬間有上了一課的感覺，「是是是，媽媽錯了。」

陳艾琳Threads全文：

在外婆家問小妞屁股有沒有變大，有沒有長肉肉

這小妞直接把內褲脫了跟蠟筆小新一樣扭給我跟我媽看

笑完趕緊機會教育：

千萬不可以脱給別人看喔！知道嗎？

蘵：知道啦！

：如果有人叫你脫褲子給他看我一定揍他！

話一講完，蘵一臉嚴肅

蘵：媽媽，不可以打人，報警就好，警察會處理！

是是是，媽媽錯了