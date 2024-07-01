李多慧是I人「MBTI人格首曝光」！　自認拍攝前做足準備克服內向

記者孟育民／台北報導

啦啦隊人氣女神李多慧近期在多家電視台亮相並參與節目主持，但令人意外的是，只要沒有音樂的時候，她似乎顯得有些尷尬，甚至搞笑到一半會自己面壁找地方坐下。連主持人小S都在節目中笑問：「多慧是不是喝醉了？」這才揭秘，原來李多慧根本是個超內向的人，她的16型人格MBTI測驗結果顯示為「INFP調停者」，內心充滿活力並具備創造力，渴望建立深厚而深情的關係。

▲李多慧16型人格MBTI首曝光。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

李多慧在啦啦隊應援活動中充滿活力，性感與可愛兼具，面對鏡頭與人群總是看起來開朗又大方。然而，近期在各大節目中發現，只要沒有音樂，她似乎就變得比較害羞，讓大家覺得很有反差感。這是因為李多慧其實是個內向者，她的人格類型為INFP調停者，是內向的「I人」，這也是她首次公開自己的人格測驗結果。

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從七歲就開始練舞，內向的她，又是如何克服緊張感？李多慧透露關鍵就在「做足準備」，她說因為自己不擅長即興判斷或決定，對於沒有經過練習的事情會感到困難。所以無論是拍攝、採訪、活動還是演出，她都會提前做好準備，對可能發生的情況進行模擬，也會自我信心喊話，做大量心理調適。做足準備能夠讓李多慧充滿自信地面對各種挑戰，即使性格內向，也能在舞台上表現出外向的一面。

▲李多慧雖然內向，但可以在工作中切換。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

李多慧認為，I型人格的特性並不只是內向，像是比起打電話，她更喜歡用訊息與人溝通、喜歡整理後再進行對話，不會做出快速的判斷或選擇。另外，她在與人相處時，比起外在部分，更注重人的內在，與很多人交往、在嘈雜的地方接觸各種人雖然不錯，但她更喜歡和少數人深入交談，分享感情，在安靜的地方聊天，這讓她感到更舒服和療癒。

獨自一人時，李多慧很享受思考、想像、反思過去和思考未來，私下最喜歡一個人做的事情就是學習新東西。她對學習有著無盡的好奇心，不管是語言、興趣活動還是電腦遊戲等，她都喜歡嘗試新的挑戰和經驗。



