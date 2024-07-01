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遠距婚姻4年！安英美「獨自舉辦兒子周歲宴」坦承遺憾　2好友力挺

記者張筱涵／綜合報導

韓星安英美2020年和在美國工作的圈外人結婚，近4年來都是遠距離婚姻生活，6月30日獨自舉辦兒子周歲宴，雖然丈夫沒能來而感到遺憾，但她非常感謝親朋好友們都前來一同享樂，尤其申奉仙和宋恩伊更是穿韓服力挺。

▲▼宋恩伊　安英美　申奉仙。（圖／翻攝自Instagram／bbongsunny）

▲安英美獨自舉辦兒子周歲宴，宋恩伊和申奉仙力挺。（圖／翻攝自Instagram／bbongsunny）

安英美6月30日舉行兒子周歲宴，開心在申奉仙、宋恩伊的陪伴下一同現身，感性告白：「世界上最可靠的阿姨叔叔們，托他們的福，花生第一次生日派對很幸福。」申奉仙也分享當天合照與側拍，配文的「家宴」讓人感受到她將安英美當作自己的家人。

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宋恩伊選擇了優雅的白色上衣和粉色長裙的韓服，設計簡潔且典雅；安英美則穿著淺藍色的連衣裙，散發出端莊大方的氣質；申奉仙的韓服則是白色上衣和亮黃色長裙，顯得明亮且充滿活力。背景裝飾有可愛的動物和鮮花，營造出溫馨的氛圍。

作為搞笑界的前輩和經紀公司代表，宋恩伊與好友及同經紀公司的申奉仙，特地穿上韓服出席安英美的周歲宴，展現了她們深厚的友情，讓人感到溫馨。此前，安英美在節目《我家的熊孩子》中曾表示「丈夫因公司原因無法來韓國，周歲宴也不得不在沒有丈夫的情況下舉行」，流露出遺憾之情。

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安英美, 申奉仙, 宋恩伊

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