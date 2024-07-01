百萬女網紅認了「私處感染念珠菌」！宛宛兒：味道兩倍衝擊 男友反應曝

記者潘慧中／綜合報導

網紅宛宛兒擁有百萬粉絲，口條流利的她不時受邀上談話性節目分享生活經歷。她日前便在《醫師好辣》坦言，私密處過感染念珠菌，強烈味道讓男友聞到後忍不住問：「妳大便嗎？」

▲宛宛兒分享感染念珠菌的經驗。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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宛宛兒表示，女生真的很容易反覆感染念珠菌，看完婦產科後更發現，尤其在月經來潮前，女性的分泌物極容易產生這種細菌，「那個菌不只會發臭，還會有那種白色的、很像豆腐渣的那種東西出來。」

▲宛宛兒當時見狀馬上去看婦產科。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



念珠菌加上經血的味道，宛宛兒坦承那真的是「兩倍衝擊！臭到很可怕」。她回憶有次在洗手間更換衛生棉，男友隨後近來上廁所，還以為她上了大號。她當下立即否認，並解釋是因為月經來潮，味道才會比較重。

▲宛宛兒當時私密處的味道讓男友以為她偷大便。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



為了應對這些症狀，宛宛兒後續積極地看醫生吃藥、多喝水，並且多補充蔓越莓益生菌，預防念珠菌再次發作。據醫生說法，她強調如果繼續熬夜的話，念珠菌感染很可能會持續發作。

▲▼宛宛兒的臉書擁有破百萬粉絲。（圖／翻攝自Instagram／wan_wan_720）

