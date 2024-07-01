唐綺陽運勢／天蠍桃花運爆棚「但來得快去得快」！雙子感情陷僵局

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報7/1-7/7】

星象影響：海王星逆行、水星進獅子、水冥對分、火天更趨近

海王星逆行，處理原本逃避的問題，內心問題需要被療癒。水星進獅子，關注出色二代或藝術創作、時尚、變美等議題，獅子座表現成為關注焦點。水冥對分，溝通易產生硬碰硬、互不相讓的狀況，當心人際關係破裂或分手。火天更趨近，星盤有16-22度者，請提高注意力，避免猝不及防的衝突。

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▲唐綺陽（圖／大慕影藝提供）



12星座個別運勢：

雙子：受環境阻礙工作推動困難，請稍安勿躁；感情雙方陷僵局

處女：工作就事論事、理性處理；感情別寵壞對方而不被珍惜

天秤：事業計畫受中斷要有耐心；感情雙方目標不一致有差異

射手：工作上需配合男性長官或同事要求；感情太務實易冷卻

巨蟹：事業上對未來有計劃和想像；感情認真謹慎、進度緩慢

獅子：工作狀況不如預期、調整務實；桃花來自熟悉的交友圈

魔羯：工作穩定一切皆在掌握中；感情上避免無趣、添加幽默

雙魚：務實規畫處理錢財問題；感情可否繼續要有所判斷

牡羊：工作感受善意且好處多多；感情主動散發溫柔能量

金牛：在擅長領域中能表現出色；感情展現居家感能吸引人

天蠍：眾多合作機會要保持理性；桃花運旺但來得快去得快

水瓶：獲得好消息及成功率高；散發正面能量吸引關注