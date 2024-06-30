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韓正妹網紅來台太熱中暑！　「板橋路邊昏倒」崩潰求救畫面全被錄

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女直播主「MAY五月」2023年前往香港旅遊時，在街上為一位南亞面孔的男子指路，怎料之後遭對方一路尾隨，最後還被壓到牆上襲胸非禮。犯人落網後承認犯下猥褻，最終被判處3個月徒刑。出事後的MAY五月繼續透過直播紀錄到各地旅遊的過程，吸引了逾3萬粉絲追蹤，近日她來到台灣，29日晚間在板橋路上直播時，疑似因天氣過熱而中暑暈倒，引發熱議。

▲MAY昨日在板橋熱到中暑昏倒。（圖／翻攝自twitch）

▲MAY經常透過直播方式與粉絲分享旅遊過程。（圖／翻攝自MAY五月Instagram）

May 29日在板橋路上開直播與粉絲互動聊天，怎料期間疑似因為氣溫過高，她突然感到不適，呼吸急促、臉色發白、一頭亂髮、痛苦地蹲在路旁向路人求助。但因為語言不通，一開始旁人未能及時伸出援手，最後她不支倒地，所幸有熱心民眾上前幫忙，迅速呼叫救護車將她送醫。不少台灣網友替她感到擔憂，也提醒台灣夏天高溫相當炎熱，必須隨時補充水分才不會中暑。

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▲MAY昨日在板橋熱到中暑昏倒。（圖／翻攝自twitch）

▲MAY昨日在板橋熱到中暑昏倒。（圖／翻攝自twitch）

此前，MAY在2023年前往香港旅遊時，曾被一名印度裔男子壓到牆上襲胸非禮，她當時正在開直播，恐怖襲擊過程全被播出，香港警方接獲報案後，花了2天的時間逮捕了該男子，該男身分為印度裔廚師AMIT，持香港身分證，落網後承認自己就是影片中的男子，但聲稱當時酒醉，記憶不清，之後在法庭上認罪。

AMIT在法庭上求情稱在家鄉育有3名未成年子女，因長子癱瘓使一家人難以團聚，他孤身一人待在香港，加上兒子病情反覆，令他飽受壓力，當時受酒精影響犯案，如今感到後悔且羞恥，還因此失業，請求判處社會服務令。法官最終宣布，考量到案情嚴重，必須保護受害者安全，且AMIT的行為破壞香港聲譽，判處3個月監禁。

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