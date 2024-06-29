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金曲獎／孫盛希不敢相信自己得獎 嚇到：10年拿到很快了

記者葉文正／台北報導

出道10年，三度入圍，本次金曲獎第一次得到最佳華語女歌手獎的孫盛希，得獎後不敢置信，直說：「我一直催眠自己，不會是我，可能是乃文姊或是9m88，一聽到孫這個自我就嚇到了。」還笑說入行10年拿到金曲獎算很快了。

▲▼最佳華語女歌手獎-孫盛希。（圖／記者周宸亘攝）

▲最佳華語女歌手獎-孫盛希。（圖／記者周宸亘攝）

到了後台，孫盛希仍是驚魂未定，特別表示：「我真的不知道是這種感覺，剛剛在台上有讀秒數讓我很有壓力，我好像忘記講公司名字，我是滾石唱片，謝謝大家，謝謝公司一直給我支持跟自由，也要感謝公司夥伴們。」

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▲▼最佳華語女歌手獎-孫盛希。（圖／記者周宸亘攝）

▲孫盛希獲獎不敢置信。（圖／記者周宸亘攝）

孫盛希直說這種得獎的感覺很奇怪，「因為我一直催眠自己，不要在意，沒得沒關係，我可以祝福他們，不要有得失心，我還有更長的路要走，去想的話會害到我自己，雖然大家很期待，但我告訴自己不要期待，沒想到是我，所以感覺很奇妙。」

▲▼最佳華語女歌手獎-孫盛希。（圖／記者周宸亘攝）

▲孫盛希得獎後壓力更大。（圖／記者周宸亘攝）

得獎後，孫盛希笑說現在反而有感覺，剛剛很空白，隔了三年才出專輯，她說這次還做了統籌，很感謝得獎這樣的肯定，也想要再研究自己的聲音，想想還是有壓力，因為下台後就感受到，我是金曲女歌手了，我會繼續加油。

孫盛希說，在台下時，根本聽到孫這個字就嚇到了，入行十年就得獎算很快了，我還有很長的路要走，感謝評審，感謝所有人，揭曉前還在想會不會是乃文姊，是不是88。」

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