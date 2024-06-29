《周處》台灣賣4千萬「大陸賣31億」　朱延平：市場這麼大，為什麼要放棄？

記者蕭采薇／桃園報導

第15屆「兩岸電影展」29日在桃園舉開幕式，「兩岸電影交流委員會」主委導演朱延平特邀大陸演員張譯、魏晨、大鵬，還有台灣男星王大陸等影人一同出席。他強調兩岸電影交流的重要性，並以《周處除三害》舉例，「只靠台灣市場太難了，台灣只賣了4000多萬，在大陸賣了7億人民幣啊（約台幣31億）！市場這麼大，為什麼要放棄？」

▲「兩岸電影展」主委為導演朱延平（右），活動本屆在桃園舉辦，中為桃園市長張善政。（圖／兩岸電影展提供）

兩岸電影展29日在台舉行開幕式，朱延平提到先前也帶了不少台灣電影到中國，「《周處除三害》引起了旋風，我們走路都有風！很久沒有台灣電影獲得這麼大的迴響了！」先前他曾表示，這兩年兩岸影人恢復交流後，影迷的反應都是十分正面且積極的，活動上致詞再次提到：「上個月我們帶台灣電影和主創去雅安，觀眾的反應很好！」

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▲「兩岸電影展」（左起）王大陸、大鵬、張譯、魏晨。（圖／兩岸電影展提供）

導演朱延平先前透露，更透露像是《BIG》和《還錢》，這次西進也有很大進展，「這些成果在我接下李行導演的棒子、持續推動兩岸電影交流工作之後，給了很大的鼓舞和動力。」影展此次特地準備了因《周處除三害》而爆紅的「陳桂林便當」、蔥麵包，再加上台灣之光珍珠奶茶，別出心裁的安排讓大陸影人們都覺得十分新鮮。

▲「兩岸電影展」在桃園開幕。（圖／兩岸電影展提供）

王大陸演出陸片《孤注一擲》，在裡面飾演詐騙集團受害者，導演申奧形容他是「帶著清澈而愚蠢的眼神」，因此根本不需要調整。他在片中因嗜賭遭詐騙，正巧近日於大陸上映的《雲邊有個小賣部》也演賭徒，他解釋：「我本人其實挺乖的，不賭博！」