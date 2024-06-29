金曲獎／唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？　青峰曾怒吐封殺原因：抵制到底

記者田暐瑋／綜合報導

29日金曲獎上Lulu以IG爆紅兒歌〈蘑菇濃湯〉做為開場表演，引發爭議。事實上，蘇打綠青峰過去抨擊這首歌是「毒菇」，全因這首歌是前經紀人林暐哲公司所創作的兒歌作品，青峰語帶玄機表示：「我曾經夢見有人跟我說契機是覺得小孩跟家長的錢最好賺。」直言這種歌絕對不會讓孩子聽：「一定抵制到底！」引發各界熱議。

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▲吳青峰開砲〈蘑菇濃湯〉。（圖／記者李毓康攝、翻攝自YouTube／Play BIG Music 小啼大作官方頻道）

青峰3月時曾在限時動態發文，提到〈蘑菇濃湯〉寫道：「就像黑心商人提供的黑心食品，當然你要吃也是你家的事，但通常你知道是黑心食品，你不會說其實不難吃就繼續吃，音樂也是，靈魂的毒不輸食物的毒。」接著更用hashtag標註「毒菇」、「我曾經夢見有人跟我說契機是覺得小孩跟家長的錢最好賺」、「什麼為了小孩這種道貌岸然的話真是有夠噁心」。

▲吳青峰開砲〈蘑菇濃湯〉。（圖／翻攝自青峰IG）



此外，鋼琴老師YTR「我是江老師」也在Threads上表態：「所以我不聽這首蘑菇的歌！」並轉發另一則網友的貼文，該網友截下青峰的發文以及林暐哲創立的兒童音樂社公司，YT頻道上的簡介寫著「為了孩子」，青峰事後也轉發江老師貼文表示：「我也絕對不聽，這個人對我和我團員我媽媽作出這些事，至今仍不覺得自己有任何問題也無法負責，這種人作出的音樂我不會讓身邊的孩子聽，我是一定抵制到底的。」

▲吳青峰開砲〈蘑菇濃湯〉。（圖／翻攝自青峰IG）

如今〈蘑菇濃湯〉登上金曲舞台，這次〈蘑菇濃湯〉金曲35改編版的歌詞作詞人正是本屆金曲典禮製作團隊「源活娛樂」的大家長陳鎮川，LuLu也透露選唱原因：「除了自己喜歡童趣風的東西外，整體的曲風也很適合自己的演出風格，再加上與團隊討論後覺得選擇兒歌的概念與這次金曲典禮的開場白概念不謀而合，因為每一個音樂作品都像音樂人孕育出的小孩，用兒歌切入，可以說再適合也不過。」

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▲第35屆金曲獎，典禮主持人黃路梓茵串場表演《蘑菇濃湯》。（圖／翻攝自LINE TV）