金曲獎得獎名單／MC HotDog〈樓上的房東〉奪最佳作詞人獎！

記者張筱涵／綜合報導

第35屆金曲獎在29日盛大舉行，今年由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑扛下主持棒，眾人所關注的不只精彩表演，還有各家得獎者究竟會是誰？以下由《ETtoday星光雲》為您即時更新。

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《 最佳編曲人獎 》

許鈞／期待集《期待集》

《 最佳客語專輯獎 》

繭的形狀／邱淑蟬

▲邱淑蟬《繭的形狀》奪最佳客語專輯獎。（圖／記者黃克翔攝）

《 最佳客語歌手獎 》

柔 米／鎮妹 Zhin‘ Moi

《 最佳樂團獎 》

草東沒有派對（林耕佑、詹爲筑、楊世暄、黃士瑋）／瓦合

《 最佳裝幀設計獎 》

吳建龍／Flow

▲吳建龍奪最佳裝幀設計獎。（圖／記者黃克翔攝）



《 最佳原住民語專輯獎 》

寶藏 Treasure

《 最佳原住民語歌手獎 》

舞思愛／美感 Harateng no Pangcah

▲舞思愛奪最佳原住⺠語歌手獎。（圖／記者黃克翔攝）

《 最佳新人獎 》

Makav 真愛／寶藏 Treasure

《 最佳MV獎 》

社交恐懼癌《CHIN UP!》

▲張傑邦〈社交恐懼癌〉奪最佳MV獎。（圖／記者黃克翔攝）

《 年度歌曲獎 》

告五人／又到天黑《帶你飛》

▲告五人〈又到天黑〉奪年度歌曲獎 。（圖／記者黃克翔攝）

《 最佳演唱組合獎 》

歐開合唱團 O-Kai Singers（葉微真、李湘君、葉孝恩、馮瀚亭）／最好的日常 （Those Days）

《 最佳作曲人獎 》

許鈞／歌一切《期待集》