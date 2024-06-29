金曲獎得獎名單／MC HotDog〈樓上的房東〉奪最佳作詞人獎！

記者張筱涵／綜合報導
第35屆金曲獎在29日盛大舉行，今年由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑扛下主持棒，眾人所關注的不只精彩表演，還有各家得獎者究竟會是誰？以下由《ETtoday星光雲》為您即時更新。
《 最佳作詞人獎 》
MC HotDog熱狗／樓上的房東
《 最佳編曲人獎 》
許鈞／期待集《期待集》
《 最佳客語專輯獎 》
繭的形狀／邱淑蟬
▲邱淑蟬《繭的形狀》奪最佳客語專輯獎。（圖／記者黃克翔攝）
《 最佳客語歌手獎 》
柔 米／鎮妹 Zhin‘ Moi
《 最佳樂團獎 》
草東沒有派對（林耕佑、詹爲筑、楊世暄、黃士瑋）／瓦合
《 最佳裝幀設計獎 》
吳建龍／Flow
▲吳建龍奪最佳裝幀設計獎。（圖／記者黃克翔攝）
《 最佳原住民語專輯獎 》
寶藏 Treasure
《 最佳原住民語歌手獎 》
舞思愛／美感 Harateng no Pangcah
▲舞思愛奪最佳原住⺠語歌手獎。（圖／記者黃克翔攝）
《 最佳新人獎 》
Makav 真愛／寶藏 Treasure
《 最佳MV獎 》
社交恐懼癌《CHIN UP!》
▲張傑邦〈社交恐懼癌〉奪最佳MV獎。（圖／記者黃克翔攝）
《 年度歌曲獎 》
告五人／又到天黑《帶你飛》
▲告五人〈又到天黑〉奪年度歌曲獎 。（圖／記者黃克翔攝）
《 最佳演唱組合獎 》
歐開合唱團 O-Kai Singers（葉微真、李湘君、葉孝恩、馮瀚亭）／最好的日常 （Those Days）
《 最佳作曲人獎 》
許鈞／歌一切《期待集》
讀者迴響