金曲獎／拿獎了「專輯卻還沒賣完」！最佳原住民語歌手舞思愛哽咽落淚

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑擔任典禮主持人。目前頒發到最佳原住民語歌手獎，最終花落以《美感 Harateng no Pangcah》入圍的舞思愛。

▲▼舞思愛擁吻老公。（圖／翻攝自LINE TV）



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舞思愛在台下一聽到自己得獎就忍不住落淚，激動擁吻身旁的老公。穩定情緒走上舞台領獎時，她哽咽謝謝所有工作人員，包括協助錄音、包裝專輯的夥伴，「我們還沒有賣完」，儘管如此，她依然感謝所有歌迷和家人的支持。

▲舞思愛哽咽落淚。（圖／翻攝自LINE TV）



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事實上，第35屆金曲獎計共有303家公司、1568張專輯、24071件作品報名參賽，為了因應每年流行音樂產製的品質與種類不斷提升，以及市場分眾化趨勢，今年金曲獎特別擴大評審團組成，從往年的90人擴大至近160人，為有史以來最大規模的評審團，期盼納入更多元廣泛的音樂專業與美學觀點，也更加深化金曲獎的公信力與開放性。

阿美族歌手舞思愛出道至今已有13年，她於2015年參加大陸歌唱節目《中國好聲音》，6年後再次登上《超級星光大道》，並獲得季軍的好成績。在《美感》這張專輯中，她以音樂呈現了生活和記憶中的8種美感，每一首歌都帶有不同的故事。名稱中的「美」除了代表美好的含意，更是阿美族的「美」，最終憑藉這張作品入圍金曲獎最佳原住民歌手獎，這也是她第2次獲得該獎項的提名。

▲舞思愛。（圖／攝影中心攝）