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金曲獎／剛領完獎「又被點名上台了」！經紀人：好希望草東在現場

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑擔任典禮主持人。頒發最佳華語專輯獎的時候，最終是由草東沒有派對以《瓦合》拿下。更驚喜的是，接著頒發年度專輯獎時，草東沒有派對的經紀人剛離開舞台就再度被點名上台領獎，顯見作品備受肯定。

▲▼第35屆金曲獎，最佳華語專輯獎，草東沒有派對。（圖／翻攝自LINE TV）

▲草東沒有派對連續拿到多個獎座。（圖／翻攝自LINE TV）

►【第35屆金曲獎得獎名單】看這裡

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草東沒有派對由於早就安排好工作，因此不克出席。經紀人上台代為領取最佳華語專輯獎時，她感性謝謝金曲獎、評審和典禮工作人員，「《瓦合》距離上一張專輯已經有七年這張專輯也承載了這段時光最真實的樣貌，我們還在努力回到單純創作的路上，未來會怎麼樣，我們都不知道，但是我們會努力，真的很榮幸並且很幸運的能在這麼多作品中獲得這份肯定，謝謝所有聽到我們聲音的人，謝謝。」

▲▼第35屆金曲獎，最佳華語專輯獎，草東沒有派對。（圖／翻攝自LINE TV）

▲▼草東沒有派對經紀人代為領獎。（圖／翻攝自LINE TV）

▲▼第35屆金曲獎，最佳華語專輯獎，草東沒有派對。（圖／翻攝自LINE TV）

►更多【第35屆金曲獎】相關新聞

頒發到最後一個獎項「年度專輯獎」時，再度由草東沒有派對拿下這個獎項，經紀人謙虛表示：「再一次再一次感謝金曲獎，感謝所有辛苦的評審，還有典禮工作人員們，真的好希望樂團在現場。感謝所有在音樂這條路上持續努力的創作者，還有那些深深影響著我們、為自己堅信的價值辛勞付出的每個幕前幕後工作者，謝謝金曲獎，謝謝所有聽到我們聲音的人，我們是草東沒有派隊。」

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