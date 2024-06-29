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金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

記者王靖淳／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮今（29）日晚上在台北小巨蛋盛大登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，由Lulu黃路梓茵擔任頒獎典禮主持人，共有10段表演節目，在血肉果汁機帶來超炸的表演後，主持人Lulu黃路梓茵也在台上獻唱日前在網路上爆紅的兒歌〈蘑菇濃湯〉，此段演出也因此受到PTT網友討論。

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▲▼第35屆金曲獎，典禮主持人黃路梓茵串場表演《蘑菇濃湯》。（圖／翻攝自LINE TV）

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▲▼第35屆金曲獎，典禮主持人黃路梓茵串場表演〈蘑菇濃湯〉。（圖／翻攝自LINE TV）

兒歌〈蘑菇濃湯〉因簡單的旋律及直白的歌詞，在網路上快速爆紅，更成了不少人跟風使用作為IG Reels的背景音樂，不過其實這首歌是蘇打綠「青峰」前經紀人林暐哲公司所創作的兒歌作品。青峰日前曾公開發文揭露這首歌的黑心內幕、開砲「毒菇」，如今歌曲成為Lulu在金曲獎的表演節目，也讓部分網友在PTT批評，「聽了不舒服」。

▲▼第35屆金曲獎，典禮主持人黃路梓茵串場表演《蘑菇濃湯》。（圖／翻攝自LINE TV）

▲▼第35屆金曲獎，典禮主持人黃路梓茵串場表演〈蘑菇濃湯〉。（圖／翻攝自LINE TV）

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此外，蘇打綠阿龔原本在今晚將和日本人氣團體「生物股長」合體演出，不過稍早卻突然發出公告證實「因個人身體不適將不克參與原定演出」，事後更在IG發文曝遺憾心聲，如今金曲表演的節目上出現兒歌〈蘑菇濃湯〉，也讓部分網友忍不住吐槽。

▲▼Lulu開場曲被出征。（圖／翻攝自PTT）

▲網友的看法。（圖／翻攝自PTT）

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