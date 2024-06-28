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坤達備戰小巨蛋「柯佳嬿1舉動超甜蜜」　爆她料：想去高雄看Bruno Mars

記者蔡琛儀／台北報導

藝人坤達今（28日）出席手錶代言活動，他所屬的Energy即將在下個月底於小巨蛋開唱，坦言最近工作確實非常忙碌，今記者會結束後還要趕去練舞、拍攝等工作，常常早上起床出門，老婆柯佳嬿還在睡，但等他回到家，柯佳嬿也差不多要睡了，問到夫妻倆如何維繫感情？坤達笑說老婆會幫他準備補品讓他補身體。

▲▼坤達。（圖／TISSOT天梭表提供）

▲坤達。（圖／TISSOT天梭表提供）

至於屆時演唱會柯佳嬿會不會到場，他坦言老婆有說過看台北的就好，高雄比較想去看最近票房秒殺的Bruno Mars，也說：「老婆在台下看感覺還是會有差，但上了舞台不會想這麼多，其實就是把台上的東西做好，等到稍微放鬆才會注意到這些。」

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先前Energy彩排，公司大師兄五月天阿信驚喜現身排練室探班還開直播，坤達說阿信就是路過看他們練團，「他在旁邊跟我們講說，覺得聽我們唱很感動，沒想到又聚在一起唱20年前的歌曲，畫面很不可思議！」他也有問超擅長演唱會Talking的阿信，要注意什麼，「阿信說你們講話很ok啊！覺得我們也滿會講幹話 跟五月天一樣，放膽去說就對了。」

▲▼坤達。（圖／TISSOT天梭表提供）

▲坤達對於演唱會倒數一個月頗緊張。（圖／TISSOT天梭表提供）

面對演唱會倒數一個月，坤達坦言蠻緊張不安心，「覺得沒有準備到很完整，希望有更多時間練舞練唱，多多準備。大家都蠻戰戰兢兢的。」還會想像自己漏跳一拍的慌張感；而先前Energy能復出的契機就是被邀請合體當五月天演唱會嘉賓，坤達坦言有機會也希望五月天能來當他們的嘉賓。

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